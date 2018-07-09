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Başkan Erdoğan, 22 devlet başkanının bulunduğu davetlilere yemek verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılan misafirleri onuruna yemek verdi.

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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin ardından, yurt dışından gelen 22 devlet başkanı ile diğer konukları onuruna akşam yemeği daveti verdi.

Basına kapalı gerçekleşen yemekte, Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodore Obiang, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memedov ve diğer yabancı konuklarla sohbet etti.

 

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