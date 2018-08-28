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Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Erhürman ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir telefon görüşmesi yaptı.

  • DHA
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KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiği öğrenildi. Başbakan Erhürman'ın bu hafta içerisinde veya haftaya Ankara'ya ziyarette bulunması konusunda görüşbirliğine varıldığı belirtildi. Erhürman'ın, dövizdeki artış nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması için Ankara'dan destek isteyeceği öğrenildi. Ziyarette, Türkiye ile imzalanan mali protokollerin de ele alınmasının beklendiği ifade edildi.
 
KKTC'de alışverişin dövize endeksli olduğu, ev ve araç kredilerinin çoğunluğunun döviz üzerinden hesaplandığı belirtildi.
 

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