Başkan Erdoğan: Mesele Türkiye ve İslam meselesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türklere Anadolu’nun kapılarını açcan Sultan Alparslan’ın 1071’de kazandığı Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü törenlerinde tarihi uyarılarda bulundu. “Anadolu bir benttir, yıkılırsa ne Ortadoğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır” diyen Erdoğan “İçimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir” değerlendirmesinde bulundu.

ALLAHIN İPİNE SARILIN

Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıl dönümü etkinlikleri öncesi, Bitlis’in Ahlat İlçesi’ne gelerek, Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan şöyle konuştu: “Her şeyden önce biz bir olacağız. Bizi bölemeyecek, parçalamayacaklar ve bizler bir oldukça, iri ve diri oldukça Allah’ın izniyle çok farklı şekilde 2023’e, 2053’e ve 2071’e yürüyeceğiz. Buna hazır mısınız. Bu fetihleri biz göremeyeğiz. Ancak sizler göreceksiniz. Onlara biz bir başka Türkiye’yi inşa edeceğiz. Onun için aman birbirimizi Allah için sevelim. Sakın ha, birbirinize karşı kin tutmayın. Hepiniz toptan sımsıkı Allahın ipine sarılın.” Erdoğan, konuşmanın ardından Malazgirt’e geçti. Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda kendisini bekleyen onbinlerce vatandaşa hitap etti. 75 bin kişinin Malazgirt Ovası’nı doldurduğunu belirten Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır” dediğini kaydederek, Ahlat’ta 10 dönüm alanda, 1071 m2 oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacaklarını söyledi.

Fetihin zulme karşı başkaldırı olduğunu anlatan Erdoğan şunları kaydetti: “Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz gönüllerin fethidir. Kaç asır geçerse geçsin varlığımız bu sayede devam ediyor. Malazgirt’te kazandığımız zafer bize Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt, Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul, tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır, ne sonramız. Biz Malazgirt’te sadece bir zafer kazanmadık Malazgirt’te nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik. Dört bir yandan uğradığımız tüm saldırıların üstesinden aynı silahla galip geldik.”

Erdoğan, “Maziden atiye uzanan bu büyük mirasa çok iyi sahip çıkın” diye seslenerek şöyle konuştu: “Mekke’ye, Medine’ye sahip çıkın. Bu mübarek topraklara namusunuz gözüyle bakın. Kudüs’e sahip çıkın. Selçuklu’ya Osmanlı’ya sahip çıkın. Osmanlı başkentlerine, evladı fatihan olan Balkanlara sahip çıkın. Kurtuluş Savaşımıza ve Cumhuriyetimize çok iyi sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Bu tarihi hadiseyi asla unutmayın, unutturmayın. Siz bu ülkenin bu ümmetin ve tüm insanlığın umudusunuz.” Erdoğan, Anadolu’nun insanlığın kilit taşı olduğunu vurgulayarak büyük liderlerin Anadolu’ya sahip çıkmak istediğini söyledi. Erdoğan “İşte Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal o gençliği ile beraber yedi düvele karşı savaştılar ve ‘Çanakkale geçilmez’ dediler. Nice şehitler verildi. Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çok yanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır. Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan tüm bu coğrafyalar tehlikeye maruz kalır. En ufak bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi geleceklerini görürsünüz.

MESELE İSLAM MESELESİDİR

Bizim güvenliğimiz kendi sınırlarımızda değil nerede tehdit altında bir kardeşimiz varsa onun bulunduğu yerde başlar. Bunun için siyasette diplomaside güçlü olmak zorundayız. Ekonomide, ticarette, teknolojide güçlü olmak zorundayız.

Tüm kurumlarımızla güçlü olmak zorundayız. Aksi takdirde bize bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar. İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir. Haram görmüş kursak ve çürümüş bir gönül akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş demektir.”

Erdoğan’dan şehitlere dua

Başkan Erdoğan, Ahlat’ta tarihi Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti. Erdoğan, Selçuklu Mezarlığı ve alanda devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Mezar taşlarını inceleyen Erdoğan, şehitler için dua okudu. Mezarlıktaki program, şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi. Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı olarak bilinen Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, tarihi eserleriyle ön plana çıkıyor. ‘Kubbet-ül islam’ olarak adlandırılan Ahlat’ta, 210 dekarlık alana sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki 8 bin 169 mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden ilgi görüyor. Selçuklu Mezarlığı UNESCO Dünya Mirası asil listesinde yer alıyor.

Anadolu’nun kapısı bin yıl önce açıldı

Sultan Alparslan’ın 1071’de Bizans ordusunu bozguna uğratarak tarihe yön veren zaferi elde ettiği Malazgirt’te yaptırılan ‘1071 Zafer Anıtı’, Türklerin Anadolu’ya girişini simgeliyor. ‘Yenilmez’ denilen Bizans ordusunu asker sayısının azlığına rağmen Türklerin üstün savaş taktiklerini kullanarak alt eden Sultan Alparslan’ın zaferi, Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı Malazgirt’te anıtla sembolize ediliyor. 1970 yılında hazırlıklarına başlanan anıt 1992 yılında açıldı. Üzerinde Anadolu’yu, Türk devletlerini, ay yıldızlı bayrağı simgeleyen görsellerin bulunduğu 52 metre uzunluğundaki anıt iki sütundan oluşuyor. İlçenin her yerinden görülebilen hakim bir alanda yapılan “1071 Malazgirt Anıtı”, karşılıklı iki sütunuyla Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı olarak sembolize ediliyor.

‘Düşmandan kaçmayız dövizden korkmayız’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’ni anma törenlerinde yaptığı konuşmada “Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız” dedi. Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin askeri bir başarının çok ötesinde, imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulü olduğunu vurguladı. “Malazgirt Zaferi, tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla neticelendi” diyen Bahçeli, şunları söyledi:

“Malazgirt Zaferi İstanbul’un fethinin mutlak bir habercisi Türkiye Cumhuriyeti’nin muhkem bir harcıdır. Malazgirt’te sadece vatan kazanmadık bunu fazlası Anadolu’da parlak bir istikbal kazandık. Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir. Düşmandan kaçmayız, dövizden korkmayız. Taarruz ruhu ve tecrübesi Türk milletinin sinesinde hala kor gibi yanmakta, Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır.”

Türkiye’yi tehdit eden cevabı misliyle alır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü törenlerinde Türkiye’ye dört bir koldan saldıran ABD’yi uyardı. Yıldırım, “Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı misliyle alırlar. Muhataplarımızın bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşımı göstermelerini tavsiye ediyorum” dedi. Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

“1071’de Malazgirt’te, Allahû Ekber nidalarıyla buluşan bu topraklar her zaman Kubbet-ül İslam olmuştur. Milletimiz bin yıldır dünyaya hakkı ve hakikati haykırmıştır. Türk milleti, 26 Ağustos 1071’de kazandığı zaferle tarihi değiştirdi ve hakkı üstün tutmak için İslam’ın kılıcı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. Bu medeniyeti geliştirerek yaşatmak hepimizin sorumluluğundadır. Bir yandan PKK bölücü terör örgütü, FETÖ hain örgütü ve DEAŞ ile mücadelemizi sürdürdük, diğer yandan da ülkemizin kalkınması için çalışmaya üretmeye devam ettik. Terörü, ‘Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız’ dedik. Hamdolsun büyük oranda cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başardık. 15 Temmuz’da 40 yıllık ihanet çetesinin oyununu 20 saate bozarak tarihimize yeni bir şeref sayfası hediye ettik.

ASLA BAŞARAMAYACAKLAR

Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki, özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar. Büyük Türkiye’ye ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz hain darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir. Türkiye ekonomisi dışa açık yapısıyla küresel rekabetin şartlarına uygun kapsayıcı bir büyüme ile yoluna devam ediyor. Finans piyasasındaki spekülatif hareketlere rağmen güçlü ekonomisiyle her türlü saldırıya rağmen Türkiye gelecek hedeflerine yürümeye devam ediyor. Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı misliyle alırlar.

Muhataplarımızın bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşımı göstermelerini tavsiye ediyorum.”

Malazgirt’ten Kocatepe’ye

TürkSilahlı Kuvvetlerince (TSK), 26-30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle “Malazgirt’ten Kocatepe’ye” başlıklı bir video hazırlandı. Videoda Malazgirt Zaferi’ne ait görseller ile Büyük Taarruz’a ilişkin görüntüler yer aldı. TSK’nın sosyal medya hesabından paylaşılan video, atlı Türk birlikleri, Sultan Alparslan’ın görüntüsü ve “Askerlerim, bugün burada ne emreden bir Sultan ne de emir alan bir asker vardır. Ya zafer kazanırız ya şehit olarak cennete gideriz” sözlerinin bulunduğu görselle başlıyor. Daha sonra, Gazi Mustafa Kemal’in, Türk askerlerini selamlamasına ve savaş alanından görüntülere yer verilen videoda, Atatürk’ün imzası ile “Ya istiklal ya ölüm” sözleri bulunuyor. Video, Türk bayrağı ve “Büyük Zafere Adım Adım” ifadeleriyle sona eriyor.

Büyük Taarruz için Zafer Yürüyüşü

Büyük Taarruz’un 96’ncı yıldönümü etkinlikleri Afyonkarahisar Kocatepe’deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda düzenlenen törenle başladı. Büyük taarruz emrinin verildiği bölgede düzenlenen törende, konuşan Tuğgeneral Özdemir Şan, Türk milletinin tarihinin Metehan’dan, Alparslan’a, Fatih’ten, Atatürk’e, Malazgirt, İstanbul, Mohaç, Sakarya, Büyük Taarruz, 15 Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı zaferleri gibi şan ve şerefle dolu olduğunu söyledi. Şan, Atatürk’ün tarihi ‘Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri’ emrini buradan verdiğini hatırlattı. Önceki gece de Atatürk ve silah arkadaşlarının Kocatepe’ye çıkışını canlandırmak amacıyla sabaha karşı Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi Şuhut İlçesine bağlı Çakırözü köyündeki okul bahçesinde etkinlik düzenlendi. Gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı’nda toplandı. Kocatepe’ye doğru başlayan Zafer Yürüyüşü’ne Törene havai fişek gösterisi renk kattı.

Adana’da 30 Ağustos için Yunanca pankart

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Seyhan Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına Türkçe, İngilizce, Yunanca ve Fransızca pankartlar asıldı. Pankartlarda 30 Ağustos 1922’de savaşı İngiltere, Fransa ya da Yunanistan’ın kazanması halinde kentte bugün bu ülkelerin dillerinde afişlerin yer alacağına dikkati çekildi. Yunanca yer alan pankartta “30 Ağustos’ta Yunanistan kazansaydı bu ilan böyle çıkardı” yazısı yer alırken, benzer pankart ülkelere göre İngilizce ve Fransızca olarak da hazırlandı. Türkçe hazırlanan ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın adının yer aldığı pankartta ise “Çok şükür zaferi biz kazandık ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ana yurdumuzda ana dilimizde kutlayabiliyoruz. En büyük zaferi bize kazandıran Atamıza, Mehmetçiğe, şehit ve gazilerimize minnettarız” ifadeleri yer aldı.