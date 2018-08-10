Başkan Erdoğan: Onların dolarları varsa, bizim de halkımız ve hakkımız var

Memleketi Rize Güneysu'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Kalabalığın sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmayan Başkan Erdoğan, "Bu saate kadar bizleri beklediniz. Bizler de yoğun bir çalışma içerisinde yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünyanın dört bir yanına gidip geliyoruz. Ülkemizi yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle özellikle bölgemizde Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'da birçok sel afetleri oldu. Bu afetlerde mağduriyetler yaşandı. Bunları yaşayan tüm ailelere şahsım ve milletim adına geçmiş olsun diyorum. Açıkça ifade edeyim, bu mağduriyetlerin hepsini karşılayacağız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür.

Bir kardeşimiz ne yazık ki öldü. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Rabbim beterinden korusun.

Çok çalışıp çok koşacağız. Ülkemizi çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bilin ki bugün dünden daha iyi. Yarın bugünde de iyi olacak.

Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bunlara kulak asmayın. Unutmayın ki onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allahımız var.

Sizlere sabırlar diliyorum. Gayret diliyorum. Çok çalışacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz.

24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız. Cumartesi günü saat 15.00'te Rize'de halka hitap edeceğiz. Genişletilmiş çalışma meclisimizi yapacağız. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.