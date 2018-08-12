Başkan Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

Başkan Erdoğan Trabzon'da katıldığı bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"HEPİNİZİ DESTEĞİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Dün sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Ordu'ya gittik. Vatandaşlarımızla bir arada olduk. Yerinde çalışmaları izledim. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Hem sahada hem sandıkta kimse önümüzde duramaz. Trabzon'a yakışan budur."

"OYUNUNUZU GÖRDÜK VE MEYDAN OKUYORUZ"

"Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Üretim, ticarette bir daralma mı söz konusu? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Bunun amacı da ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmasını etkisiz hale getirerek ülkemizi teslim almaktır, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. Üretmeye, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Birileri kapıları kapatır, Mevlam başka kapı açar."

"HUKUK DİLİNDEN ANLAMIYORLAR"

"Kulakları vardır duymazlar, dilleri vardır Hakkı konuşamazlar. Dilleri mühürlüdür. Bunu bileceğiz. 81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ortaklığına feda edenlere hadi güle güle deriz. Ben senin stratejik ortağınım Afganistan'da, Somali'de, Bosna'da beraber oldum. Şu an Kabil'de havalimanını biz koruyoruz. Böyle stratejik bir ortağına PYD/YPG gibi terör örgütlerini sahiplenerek nasıl kenara koyarsın. 5 bin TIR silahı kuzey Suriye'ye taşıyorsun. Terör örgütlerine teslim ediyorsun, bunları bize karşı kullandırıyorsun. Terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için Türkiye'yi feda ediyorsun. Gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız. Talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremezsiniz. Gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Başka bir dilden anlıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Hukuk diline varsanız biz varız, yoksanız biz hukuk diliyle konuşmaya devam ederiz. Cevabımızı yeni ittifaklara, ortaklıklara yönelerek veririz. Biz DTÖ üyesiyiz. DTÖ içinde böyle bir şey yok."

"SN. BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM, HEM YERLİ HEM MİLLİ"

"Bu memleket bizimdir. Kendi vatandaşlarımız ve umudunu Türkiye'ye bağlamış kardeşimiz için mücadele edeceğiz. Türkiye üzerinden kimsenin oyun yapmasına izin vermeyeceğiz. Emin olun bu defa başaracağız. Meselenin döviz kuru olduğunu veya yargılanan papaz olduğunu düşünen biri varsa bir an önce silkinip varsa kendine gelsin. Bu konuda sn. Bahçeli'ye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi hem yerli hem de millidir."

"ONLAR BUGÜN SAKALIMIZI TIRAŞ EDİYORLAR, AMA BİLMİYORLAR Kİ YARIN DAHA GÜR ÇIKACAK"

"Bir kez daha siyasi ve sinsi bir oyunla karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Para dediğiniz bugün yoktur, yarın bulursunuz, yatırım dediğiniz 2 gün gecikir 3'üncü gün daha hızlı yaparak yetişirsiniz. Onlar bugün sakalımızı tıraş ediyorlar, yarın daha gür çıkacak. Yastık altı dövizi olanlar lütfen bunları bankalarda TL'ye çevirsinler."