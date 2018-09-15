Başkan Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir süre sohbet etti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşık 45 dakika sohbet etti.