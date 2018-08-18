Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Belediyelere tasarruf talimatı

AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Türkiye’nin yeni bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“Ülkemize karşı yapılan bu yeni saldırıyı da yine birlikte aşacağız ” diyen Kaya, döviz hesaplarının da TL’ye çevrilmesi talimatı verdiği yazısında belediye başkanlarına şu önemli uyarılarda bulundu: 

YERLİ YAZILIMA GEÇİN: Belediyelerimiz, lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımlar yerine ivedilikle PARDUS’a geçmelidir. 

YERLİ ÜRÜN TERCİH EDİN: Elektronik cihazlar, cep telefonları, ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercih edin. 

DÖVİZ HESABINI KAPATIN: EFT, Havale, Kambiyo, kredi, gibi işlemleri TL ile gerçekleştirin; yabancı para ile mevduat hesabı açmayın, zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmayın. 

YERLİ İÇECEK SATIN: Belediye ve İştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde yerli gıda ve içecek bulundurun. 

YABANCI ARAÇ KİRALAMAYIN: İhaleli işler kapsamında yüklenici tarafından kullanılacak/tedarik edilecek araç/cihaz ve ekipmanların da yukarıda belirtilen şartlarda olması sağlanmalıdır. Yeni hizmet binası ya da büyük tadilat/tamirat yapmayın.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

17 bin 480 kişi hayatını kaybetti! Felaket günü o fotoğraflar hala hafızalarda

17 bin 480 kişi hayatını kaybetti! Felaket günü o fotoğraflar hala hafızalarda

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA