Belediyelere tasarruf talimatı

“Ülkemize karşı yapılan bu yeni saldırıyı da yine birlikte aşacağız ” diyen Kaya, döviz hesaplarının da TL’ye çevrilmesi talimatı verdiği yazısında belediye başkanlarına şu önemli uyarılarda bulundu:

YERLİ YAZILIMA GEÇİN: Belediyelerimiz, lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımlar yerine ivedilikle PARDUS’a geçmelidir.

YERLİ ÜRÜN TERCİH EDİN: Elektronik cihazlar, cep telefonları, ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercih edin.

DÖVİZ HESABINI KAPATIN: EFT, Havale, Kambiyo, kredi, gibi işlemleri TL ile gerçekleştirin; yabancı para ile mevduat hesabı açmayın, zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmayın.

YERLİ İÇECEK SATIN: Belediye ve İştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde yerli gıda ve içecek bulundurun.

YABANCI ARAÇ KİRALAMAYIN: İhaleli işler kapsamında yüklenici tarafından kullanılacak/tedarik edilecek araç/cihaz ve ekipmanların da yukarıda belirtilen şartlarda olması sağlanmalıdır. Yeni hizmet binası ya da büyük tadilat/tamirat yapmayın.