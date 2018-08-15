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Beyaz Saray: Papaz bırakılsa bile ek vergiler değişmeyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, 'Rahip Brunson’in bırakılması durumunda Türkiye’ye ek ithalat vergileri kalkmayacak. Bu mesele ayrı. Bizim ulusal güvenliğimizle ilgili Fakat Brunson’in serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımları kaldırmayı düşünürüz.' dedi.

  • star.com.tr
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ABD'nin Türk lirasına karşı başlattığı ekonomik savaş kapsamında Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım kararına karşın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük uygulanmasıyla ilgili konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım." ifadesini kullandı.
 
Bir önceki gün düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın, terör örgütleri FETÖ ve PKK bağlantıları dolayısıyla yargılanan sözde rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasıyla ilgili olarak çok üzgün olduğunu söyleyen Sanders, bugünkü açıklamasında, "Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey. Onlarınki bizimkine yanıt. Desteklemiyoruz." dedi.
 
Yaptığı açıklamada sözde rahip Brunson'ın tutukluluğunun bahane olduğunu itiraf edercesine "Rahip Brunson’ın bırakılması durumunda Türkiye’ye ek ithalat vergileri kalkmayacak." diyen Sanders, "Bu mesele ayrı. Bizim ulusal güvenliğimizle ilgili Fakat Brunson’ın serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımları kaldırmayı düşünürüz." sözlerini kullandı.
 

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