Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bir haftada 63 hain öldürüldü

Eli kanlı terör örgütü PKK kan kaybetmeye devam ediyor. Son 1 hafta içerisinde yürütülen operasyonlarda 4’ü sözde lider kadrodan toplam 62 vatan haini öldürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Şırnak, Siirt, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri kırmızı listede yer alan Bager Andok kod adlı Fatih Özden olmak üzere 4’ü sözde lider kadroda bulunan yurt içinde 22 ve yurt dışında 40 olmak üzere toplam 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

TONLARCA PATLAYICI 

Operasyonlarda 17 adet piyade tüfeği, 1 tanksavar füzesi, 1 adet ÇNRA namlusu, 27 adet havan mühimmatı, 12 adet roketatar mühimmatı ile çok miktarda hafif silah mühimmatı, 16 adet el bombası, 1 adet termal kamera, 3 adet telsiz, 285 kilogram amonyum nitrat ve 2 bin 300 kilogram EYP yapımında kullanılan patlayıcı madde ele geçirildi. 19 adet EYP ise imha edildi. Operasyonlarda 1 kahraman Türk askeri şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573’e ulaştı. 

Mühimmatta parmak izi çıktı

Edirne’de terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen kişi, Yunanistan’a kaçma girişiminde hudut askerlerince yakalandı. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge’de kaçma hazırlığındaki kişiyi tespit etti. İlk sorgusunda sahte kimlik beyan eden kişinin Edirne Jandarma Komutanlığı’ndaki parmak izi taraması yapıldı. Zanlının parmak izi, örgütün Mardin bölgesinde ele geçirilen silah ve mühimmatı üzerindeki iz ile eşleşti. Zanlının gerçek kimliğinin Timur T. olduğu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Kızıltepe Sulh Hakimliğince aranması bulunduğu belirlendi.

Gri listeye bir çizik daha

Hakkari-Çukurca karayoluna el yapımı patlayıcı (EYP) döşerken etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin “Terörden Arananlar Listesi”nde “gri” kategoride bulunan “Brüks Belati” kod adlı Ömer Erdemir olduğu tespit edildi. Örgütün sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu olan terörist için 300 bin TL ödül konulmuştu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN´IN VEFATI

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN´IN VEFATI

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı sürüyor!

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı sürüyor!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit krizi!

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit krizi!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA