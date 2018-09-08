Bir haftada 63 hain öldürüldü

TSK, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Şırnak, Siirt, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri kırmızı listede yer alan Bager Andok kod adlı Fatih Özden olmak üzere 4’ü sözde lider kadroda bulunan yurt içinde 22 ve yurt dışında 40 olmak üzere toplam 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TONLARCA PATLAYICI

Operasyonlarda 17 adet piyade tüfeği, 1 tanksavar füzesi, 1 adet ÇNRA namlusu, 27 adet havan mühimmatı, 12 adet roketatar mühimmatı ile çok miktarda hafif silah mühimmatı, 16 adet el bombası, 1 adet termal kamera, 3 adet telsiz, 285 kilogram amonyum nitrat ve 2 bin 300 kilogram EYP yapımında kullanılan patlayıcı madde ele geçirildi. 19 adet EYP ise imha edildi. Operasyonlarda 1 kahraman Türk askeri şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573’e ulaştı.

Mühimmatta parmak izi çıktı

Edirne’de terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen kişi, Yunanistan’a kaçma girişiminde hudut askerlerince yakalandı. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge’de kaçma hazırlığındaki kişiyi tespit etti. İlk sorgusunda sahte kimlik beyan eden kişinin Edirne Jandarma Komutanlığı’ndaki parmak izi taraması yapıldı. Zanlının parmak izi, örgütün Mardin bölgesinde ele geçirilen silah ve mühimmatı üzerindeki iz ile eşleşti. Zanlının gerçek kimliğinin Timur T. olduğu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Kızıltepe Sulh Hakimliğince aranması bulunduğu belirlendi.