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Bizans hastalığına yakalanmayın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Türkiye’nin güvenlik konseptinin değiştirilmesi ve teröre karşı mücadelenin bir merkezden yürütmesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye’nin, güvenlik istikrarını sağlayarak ekonomik ve siyasi istikrarını kazanacağı bir pozisyonda olduğunu kaydeden Çetin, “Türkiye içeride terör belasıyla sınırlarının hemen ötesinde ise güvenlik ve hatta bekasını tehdit eden oluşumlarla mücadele etmek zorundadır. Ülkemiz milli mücadele yıllarından sonraki en zorlu dönemini yaşarken kısır iç siyasi çekişmelerden uzak durulmalıdır. Yaklaşan büyük tehdide odaklanmak yerine küçük hesaplar peşinde koşmak bir Bizans hastalığıdır. Devletimizin ve sivil toplumun bütün kurum ve görevlileri yüksek bir milli bilinçle üzerlerine düşenleri yaparak ülkemize sahip çıkmalıdır” dedi.

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