Bölgeye saldırılar dursun terörü beraber bitirelim 

Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım” dedi. Çavuşoğlu Bükreş’de yapılan Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Her ne kadar Astana ve Soçi’de ciddi çaba harcadıysak da, Tahran’da katliamı önlemek için bir araya geldiysek de rejimin saldırıları devam ediyor” diye konuştu. “Neden bu kadar çok sivili, binlerce kadın ve çocuğu öldürmek gerekiyor?” ifadesini kullanan Çavuşoğlu, birlikte adım atılmasının altını çizdi. Çavuşoğlu, Rusya, İran, ABD, Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra Suriye’de tüm partnerlerle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Çavuşoğlu, Suriye’de barışçıl bir çözüm için başta Rusya ve İran olmak üzere herkesle çalıştıklarını söyledi.

TÜRKİYE HAZIR

Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Ama masum insanları, kadınları ve çocukları öldürmek toprak bütünlüğünü sağlamanın yöntemi değil” dedi.