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Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Şehit yakınlarını şikayetten vazgeç

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Samsun’un Çarşamba İlçesinde şehit cenazesinde CHP tarafından gönderilen çelenge gösterilen tepki nedeniyle CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit yakınları hakkında dava açtığını belirterek, “Ben burdan bu sakat anlayışı kınadığımı da ifade etmek isterim. Sayın Kılıçdaroğlu beni duyuyorsa avukatına söylesin şikayetten de vazgeçsin, vazgeçmediği takdirde orda mahkemeler elbette gereken değerlendirmeyi yapacaktır. “dedi.

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Bozdağ, “ Bakın şimdi Çarşamba’da çok ilginç bir olay var. Samsun’da.Bir şehit cenazesinde CHP’nin gönderdiği çelenk şehit yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırılıyor. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin oradaki şeyleri bununla ilgili, suç duyurusunda bulunuyor. Mala zarar vermekten. Çelenk diyor CHP’nin malı, siz buna zarar verdiniz. Savcılık diyor ki çelenk CHP’nin malı değil. Çelenk gönderildiği kişinin mülkiyetine geçer, dolayısıyla burda bir mala zarar verme hadisesi yoktur diyor ve inceliyor, kaldı ki bunlar şehit yakını diyor ve takipsizlik kararı veriyor. “dedi. 
 
Şehit yakınlarını mahkemelerde süründüyorlar
 
Bozdağ, takipsizlik kararına ragmen CHP’nin bu olayın peşini bırakmadığını belirtereke, “Daha sonra CHP’nin, sayın Kılıçdaroğlu’nun avukatı bu sefer tekrar suç duyurusunda buulunuyor. Tehdit, hakaret vesaire üzerinden suç duyurusunda bulunuyor. Sonra inceliyor kim savcılık İnceledikten sonra bakıyor. Biri şehidin babası, birisi şehidin ablasının kocası, birisi şehidin amcasının çocuğu şehidin birinci derecede yakınları olduğunu tespit ediyor ve yani şikayete bağlı bir suç onu tekrar ilgililere soruyor ve bunlar şehit yakınlarını mahkemelerde, savcılıklarda süründürüyorlar.”diye konuştu. 
 
Bozdağ, konuşmasının devamında “Ya sen şimdi şehit yakınları senin çelengini niye orda görmek istemiyor ? Sen şimdi PKK’ya bu desteği atarsan, şehit yakınları senin çelengini cenazesine koymaz. Orda şimdi düşünün PKK hakkında böyle bir yaklaşım ortaya koyuyor ve teröristlerle ilgili bu değerlendirmeyi yapıyor Öte yandan da şehidin babasını, ablasının kocasını, amcasının çocuklarını bizim çelengimize niye bunu yaptınız diye onları mahkeme koridorlarında süründürmek için avukatı vasıtasıyla suç duyurusunda bulunuyor. Olacak şey mi bu ? Canını kaybetmiş, evladını kaybetmiş acısı var insanların. Ve o insanlar orda o acıyla birşey yapmışlar.”
 
Şikayetten vazgeç
 
Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak şunları söyledi:
 
“Siz şimdi niye benim çelengime tavır koyuyorlar diye düşüneceğiniz yerde biz nerde hata ettik de bu vatan için evladını şehit veren  aileler bizim çelenklerimizi cenazelerinde görmek istemiyor diye sorup kendinizi sorgulayacağınız yerde şehit yakınlarını mahkemelerde süründürüyorlar. Ben burdan bu sakat anlayışı kınadığımı da ifade etmek isterim. Sayın Kılıçdaroğlu beni duyuyorsa avukatına söylesin şikayetten de vazgeçsin, vazgeçmediği takdirde orda mahkemeler elbette gereken değerlendirmeyi yapacaktır. Ama yani yakışık alan bir iş değil. Adalet diyorsun bunun neresinde adalet var. “

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