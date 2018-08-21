Bu, ezana ve bayrağa saldırıdır
Başkan Erdoğan, ABD’nin başlattığı ekonomik savaşın, ezana, bayrağa saldırıdan bir farkının olmadığını vurguladı: Amaç aynı. Türkiye’yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında görecekler.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajına tüm İslam aleminin Kurban bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan şunları söyledi: “Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımızı ve bayrağımıza yönelik saldırıdan hiçbir farkı yoktur amaç aynıdır. Amaç Türkiye’yi ve Türk milletini dize getirmek, esir almaktır.”
BİNLERCE YILDIR AYAKTA
Türk Milleti iyi günde de kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek ve tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başardı. Son yıllarda karşılaşılan her saldırı, her darbe girişimi ve tuzak bu sayede bertaraf edildi. Millet, bugün de aynı erdemli tavrı gösteriyor, Kurban Bayramı’ndan hemen sonra 947’nci yıldönümü idrak edilecek olan Malazgirt Zaferi’nden bu yana pek çok badirelere göğüs gerdi. Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik.”
HİÇBİR FARKI YOK
“Önümüzdeki hafta 96. yıldönümüne ulaşacağımız 30 Ağustos Zaferi de, vatanımıza sahip çıkma irademizin tezahürlerinden biriydi. 15 Temmuz’da, maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, bin bir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye’yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir.”
HEPSİNİN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜCE SAHİBİZ
“Türkiye bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce, imkâna ve dirayete sahip. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerini Rabbim kabul ve makbul eylesin. Filistin’den Suriye’ye, Güney Asya’dan Türkistan’a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum.”
BAYRAM SEVİNCİNİZ MATEME DÖNÜŞMESİN
“Araçlarıyla yollara çıkan tüm vatandaşlardan; dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını istiyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için, lütfen hepimiz üzerimize düşenleri yapalım. Kurban Bayramı gönüllerimize ferahlık, hanelerimize mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle, bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.”
TÜRK HALKI ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNE GÜVENİYOR
İzetbegoviç: Türk halkı, Başkan Erdoğan’ın liderliğine güveniyor. Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türk halkının Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine güvendiğini söyledi. İzetbegoviç, “Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir. Türkiye’nin büyümesi birilerini açıkça rahatsız etti. Batı’nın, Türkiye ile iş birliğini kesmek için bahaneler üreten yaklaşımı beni derinden üzüyor. Türk halkı, yüzyıllardır Batı ile dostane ilişkiler yürütmeye çalışıyor” dedi.
DOĞU İLE YAKINLAŞMASI
İzetbegoviç, Batı’nın tavrı nedeniyle Türkiye’nin Doğu ile yakınlaşabileceğini belirterek, “Bu da başka siyasi engellemelere neden olabilir. Sonuç olarak bu durumun Batı’nın da Türkiye’nin de Batı ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkileri geliştirmek isteyen Bosna Hersek’in de çıkarına olmayacağından endişe duyuyorum” diye konuştu. Türklerin gururlu bir millet olduğunu ve bu nedenle yaşananlara meydan okuyucu bir tutumla cevap verdiklerini kaydeden İzetbegoviç, “Türk halkı, Başkan Erdoğan’ın liderliğine güveniyor. Ulusal ekonomi ve para biriminin korunmasında onun vizyonunu takip edeceklerdir” şeklinde konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.