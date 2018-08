Bu, ezana ve bayrağa saldırıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajına tüm İslam aleminin Kurban bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan şunları söyledi: “Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımızı ve bayrağımıza yönelik saldırıdan hiçbir farkı yoktur amaç aynıdır. Amaç Türkiye’yi ve Türk milletini dize getirmek, esir almaktır.”

BİNLERCE YILDIR AYAKTA

Türk Milleti iyi günde de kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek ve tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başardı. Son yıllarda karşılaşılan her saldırı, her darbe girişimi ve tuzak bu sayede bertaraf edildi. Millet, bugün de aynı erdemli tavrı gösteriyor, Kurban Bayramı’ndan hemen sonra 947’nci yıldönümü idrak edilecek olan Malazgirt Zaferi’nden bu yana pek çok badirelere göğüs gerdi. Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik.”

HİÇBİR FARKI YOK

“Önümüzdeki hafta 96. yıldönümüne ulaşacağımız 30 Ağustos Zaferi de, vatanımıza sahip çıkma irademizin tezahürlerinden biriydi. 15 Temmuz’da, maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, bin bir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye’yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir.”