AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Bu milletin egemenliğine kimse halel getiremez

Ramazan Bayramı dolayısıyla Çanakkale'nin ilçe ve beldelerinde partisince düzenlenen programlara katılan Turan, Küçükkuyu Belde Başkanlığınca gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.

Bu tarihte yine aynı şekilde meydanlara çıkacaklarını ifade eden Turan, "15 Temmuz'da bu ülkenin demokrasisine milletinin nasıl sahip çıktığını bir kez daha göstereceğiz. Aynı o hain gecede olduğu gibi, aynı saatte Çanakkale'de selalar okunacak. O gece nasıl okunduysa öyle okunacak. Kimse rahatsız olmasın. Bu milletin yürüyüşüne, egemenliğine kimse halel getiremez. Saat 02.07'de bomba atıldı Mecliste. Aynı saatte Cumhurbaşkanımız Mecliste olacak. O anı anacağız bir daha. Dosta düşmana buna izin vermeyeceğimizi göstereceğiz. İstanbul'da, Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışı yapılacak. Köprülerde, yollarda aynı inanç ve duygu olacak." diye konuştu.