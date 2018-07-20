Bürokrasinin omurgasını kararname belirleyecek

Bakanlıklardaki müsteşarlık ve müsteşar yardımcılığı kadrolarının iptal edilmesinin ardından bu görevleri üstlenecek olan bakan yardımcılıkları için kararname çıkartılacak. Eski müsteşarlar, kararname çıkıncaya kadar görevine devam edecek.

ÜÇ DE OLABİLECEK

Yeni sistemde hükümet, tümüyle yürütme görevini üstleneceği için çoğu isim, kendi sektörlerinde ve alanlarında uzman isimlerden seçildi. Sadece 4 isim, siyaset ayağından geliyor. Bu nedenle yeni dönemde kabine ile milletvekilleri, siyaset ve vatandaşın talepleri arasındaki bağ, bakan yardımcıları aracılığıyla kurulacak. Başkan Erdoğan’ın oluşturduğu yeni kabinede icra ile siyaset arasındaki diyalog kanalını bakan yardımcıları üstlenecek. Yapılan planlamaya göre her bakanlıkta en az iki bakan yardımcısı olacak. Bunlardan birisi bürokrasi, diğeri siyasi kanadın organizasyonunu yürütecek. Hazine ve Maliye gibi kapsamlı bakanlıklarda yardımcı sayısı 3’e çıkabilecek.

Kamuda yeni yapılanmanın bel kemiğini oluşturacak olan bu değişikliğin de ayrı bir Başkanlık Kararnamesi ile yapılması bekleniyor. Eski müsteşarlar, bakan yardımcılarına yeni görev ve pozisyonlarının verileceği yeni kararnameye kadar görevde kalacaklar. Kararnameyle, bakan yardımcılarının sayıları, maaşları ve görev alanlarına yönelik detaylar yer alacak.

Kamudaki mevcut bakanlık müsteşarları da, yeniden atanmaları durumunda yeni statüleri ile kamuda görevde devam edecekler. Aksi takdirde herhangi bir göreve atanmayan müsteşarlar, üzerlerinde bu kadroyu taşıyarak emekliliklerine kadar müktesep haklarını koruyacaklar. Müsteşarlar yerine gelecek olan bakan yardımcılarının bu nedenle daha çok bürokratik tecrübeye sahip, devlet işleyişine hakim isimlerden seçilmesi bekleniyor.

SİYASET AYAĞI

Bakan yardımcısının diğeri ise “siyaset” ayağına bakacak. Milletvekillerinden gelen talepler, vatandaşın sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve bölgesel kamu yatırımları gibi siyaset ayağını ilgilendiren konularda o bakan yardımcısı çözüm kanalı olacak.