Bürokrasinin omurgasını kararname belirleyecek
Başkan Erdoğan’ın kabinesinin açıklanmasından sonra yeniden şekillenen bürokrasinin belkemiğini oluşturacak bakan yardımcılıkları için de kararname bekleniyor. Her bakana biri bürokrasi, diğeri siyasi kanadın organizasyonundan sorumlu 2 yardımcı öngörülüyor.
- ŞERİFE GÜZEL
Bakanlıklardaki müsteşarlık ve müsteşar yardımcılığı kadrolarının iptal edilmesinin ardından bu görevleri üstlenecek olan bakan yardımcılıkları için kararname çıkartılacak. Eski müsteşarlar, kararname çıkıncaya kadar görevine devam edecek.
ÜÇ DE OLABİLECEK
Yeni sistemde hükümet, tümüyle yürütme görevini üstleneceği için çoğu isim, kendi sektörlerinde ve alanlarında uzman isimlerden seçildi. Sadece 4 isim, siyaset ayağından geliyor. Bu nedenle yeni dönemde kabine ile milletvekilleri, siyaset ve vatandaşın talepleri arasındaki bağ, bakan yardımcıları aracılığıyla kurulacak. Başkan Erdoğan’ın oluşturduğu yeni kabinede icra ile siyaset arasındaki diyalog kanalını bakan yardımcıları üstlenecek. Yapılan planlamaya göre her bakanlıkta en az iki bakan yardımcısı olacak. Bunlardan birisi bürokrasi, diğeri siyasi kanadın organizasyonunu yürütecek. Hazine ve Maliye gibi kapsamlı bakanlıklarda yardımcı sayısı 3’e çıkabilecek.
Kamuda yeni yapılanmanın bel kemiğini oluşturacak olan bu değişikliğin de ayrı bir Başkanlık Kararnamesi ile yapılması bekleniyor. Eski müsteşarlar, bakan yardımcılarına yeni görev ve pozisyonlarının verileceği yeni kararnameye kadar görevde kalacaklar. Kararnameyle, bakan yardımcılarının sayıları, maaşları ve görev alanlarına yönelik detaylar yer alacak.
Kamudaki mevcut bakanlık müsteşarları da, yeniden atanmaları durumunda yeni statüleri ile kamuda görevde devam edecekler. Aksi takdirde herhangi bir göreve atanmayan müsteşarlar, üzerlerinde bu kadroyu taşıyarak emekliliklerine kadar müktesep haklarını koruyacaklar. Müsteşarlar yerine gelecek olan bakan yardımcılarının bu nedenle daha çok bürokratik tecrübeye sahip, devlet işleyişine hakim isimlerden seçilmesi bekleniyor.
SİYASET AYAĞI
Bakan yardımcısının diğeri ise “siyaset” ayağına bakacak. Milletvekillerinden gelen talepler, vatandaşın sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve bölgesel kamu yatırımları gibi siyaset ayağını ilgilendiren konularda o bakan yardımcısı çözüm kanalı olacak.
Trump Tower’da Erdoğan posteri
İstanbul Şişli'deki Trump Towers’a Başkan Erdoğan posteri asıldı. İş insanı Aliye Uzun, 15 Temmuz için hazırlattığı Türk Bayrağı, Başkanlık logosu, Erdoğan’ın fotoğrafı ve ‘15 Temmuz Liderine Güvenen Bir Milletin ve Milletine Güvenen Bir Liderin Destanıdır’ yazısından oluşan pankart 154 metre yüksekliğindeki gökdelenin 35’inci katından sarkıtıldı. Aliye Uzun, “Aslında seçim sabahı böyle bir şey yapacaktım ama yönetim, güvenlik ve birçok kişi buna engel oldu yapamadım. Ciddi bir uğraş sonucunda bu posteri asmayı başardım. Güvenlikle birbirimize girdik, karakolluk olduk. Donald Trump’un markası olan Trump Towers binasına böyle bir şey yapmak kolay bir şey değil. Eyfel Kulesine poster asmak gibi bir şey” dedi. Yan komşusundan başka kimsenin destek vermediğini kaydeden Uzun, “Herkes karşı geldi yapmama. Sadece 35. kattaki daire sahibi izin verdi kullanmamıza. O dairede oturan kişiyi bulmam bayağı zor oldu. Böyle bir şeyi söylediğimde sağolsun çok sıcak karşıladı. Bana en çok yardımcı olan kişilerden biri” diye konuştu. Görüntüleri aynı zamanda sosyal medyada da paylaştığını söyleyen Uzun, “Sosyal medyada paylaştıktan sonra Donald Trump’ı da etiketledim” dedi.
TRUMP'A ‘TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ’ CEVABI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump’ın Twitter’dan Başkan Erdoğan’a, casusluktan tutuklu ABD’li rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için “bir şeyler” yapılması çağrısını değerlendirirken “Türkiye bir hukuk devleti” cevabını verdi. Aksoy, haftalık bilgilendirme toplantısında Brunson davasıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, sanık Andrew Craig Brunson’ın ailesiyle, avukatıyla ve diğer konsolosluk yetkilileriyle düzenli olarak görüşebildiğini söyledi. Aksoy, “Bu adli süreç hukukun üstünlüğü prensibine bağlı olarak yürütülüyor. Bir sonraki duruşma 12 Ekim’de yapılacak. Türkiye bir hukuk devleti. Bu kararları bu çerçevede değerlendirmek lazım” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ile ABD arasında oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısında “Özellikle FETÖ konusunda artık Amerika’nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik” ifadesini kullandı. Trump Twitter hesabından yaptığı çağrıda, “Türkiye’nin, saygın bir Amerikalı rahip olan Andrew Brunson’u serbest bırakmaması tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor” dedi. Trump “Erdoğan, bu harika Hristiyan baba ve kocanın serbest bırakılması için bir şey yapmalı. O yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var” paylaşımı yaptı.
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