Casusluk zirvesine 15 yıl istendi

İstanbul Başsavcılığınca, Büyükada’da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8’i tutuklu 11 şüpheli hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME MAHKEMEDE

Savcı Can Tuncay tarafından hazırlanan 17 sayfalık iddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç ile Veli Acu, “şüpheli” sıfatıyla yer aldı. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Şüphelilerin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Büyükada’da ikinci bir gezi kalkışması için temmuz’da yaptıkları toplantıda aldıkları kararlar ile şüphelilerin PKK-FETÖ ve DHKP/C ile irtibatlı oldukları ve propagandasını yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin ‘devlet otoritesini ele geçirmeyi’ hedefledikleri belirtilen iddianamede, toplantıyı organize eden Dalkıran’dan çıkan belgelere de yer verildi. Bir belgede “DHKP/C’den tutuklanan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen ile ilgili özgeçmiş raporu hazırlayarak Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden örgüt mensuplarından Şafak Yayla aracılığıyla örgütün Merkezi Komitesine gönderdikleri ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları” bilgisinin yer aldığı belirtildi.

Dalkıran’ın whatsapp yazışmalarında yer alan diyaloglara da yer verildi: “Kolaylaştırıcımız Ali’den tercüme ediyorum: ilk ödeviniz - vapura binmeden önce tüm teknolojik aletlerinizi kapatacaksınız. Telefon, laptop, tablet, smart saat vs. Otele girinceye kadar açmayacaksınız. Okuyan ok desin ki herkesin gördüğünden emin olalım.” Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser’de DHKP-C ve PKK’ya ait dokümanların yanı sıra Türkiye’ye gaz ihracatının yapılmaması için Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine yazılmış belgelerin bulunduğu kaydedildi.

DERNEKLERE PARA

Peter Frank Steudtner ve Ali Ghravi’nin üzerilerinde yakalanan cep telefonu şifrelerini bilerek yanlış verdiği kaydedilen iddianamede, Dalkıran’ın KHK ile kapatılan “Batı (Rojova) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”’ne 350 TL, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ceza alan Aşur Can Acar’a 200 TL, kapatılan “Roboski İçin Adalet Yeryüzü İçin Barış Derneği”ne 250TL tutarında EFT gönderdiği belirtildi. Kurşun’un FETÖ’cü Orhan Kemal Cengiz’e telif adı altında gönderdiği EFT’lere de detaylı bir şekilde yer verildi.