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Çember daraldı infazlar başladı  

Afrin’de kuşatma çemberi tamamlanırken, PYD’de panik baş gösterdi. Teröristler kentten kaçarken örgüt içinde de infazlar başladı. Toplam 3444 teröristin öldürüldüğü, 233 stratejik noktanın ele geçirildiği harekatta meskun mahal operasyonu için hazırlıklar tamamlandı. 

  • KEMAL GÜMÜŞ/ADNAN GÜL
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Afrin’de peş peşe darbe yiyen teröristler iyice köşeye sıkıştı. Kentte kuşatma çemberi tamamlanırken, örgütte infazlar ve kaçışlar başladı. Yüksek tepelere konuşlanan tank ve obüslerin namluları Afrin’e çevrilirken, özel kuvvetler meskun mahal operasyonu için hazırlıklarını tamamladı. 

Afrin’i PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlerden temizlemek için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda 54’üncü güne girildi. Öldürülen terörist sayısının 3444’e çıktığı harekatta, mayın temizliği devam ediyor. Bu kapsamında Raco beldesinde teröristlere ait bomba imalathanesi bulundu. Bomba yapımında kullanılan malzemeler kontrollü şekilde imha edildi. Dün gün içinde 12 köyün temizlendiği harekatta kontrol altına alınan bölge sayısı 194’ü köy ve 39’u kritik nokta olmak üzere 233’e ulaştı. 

Afrin’de kuşatma çemberi tamamlanırken, sivil halk için Halep, Azez ve İdlib üzerinden güvenlik koridoru oluşturuldu.  Sivillere şehri boşaltmaları için SMS mesajları gönderilirken diğer yandan sayıları 8-10 bin arasında olduğu iddia edilen teröristlere de ‘Teslim ol’ çağrısı yapıldığı öğrenildi. Örgütün Kandil’deki ‘dağ kadrosundan’ gelen teröristlerinin Burseya ve Cinderesi’nin TSK ve ÖSO tarafından alınmasının ardından Afrin’i terk ederek kaçtığı, YPG/PKK’nın Suriye’deki kırsal alandan zorla topladığı diğer binlerce teröristte de çözülme başladığı kaydedildi. İyice kapana kısılan YPG’de örgüt içi infazlar da başladı. PYD/PKK, kayıplardan sorumlu tuttuğu iki elebaşını infaz etti. Terör Uzmanı Abdullah Ağar, örgütün kayıplarının açıklanandan çok daha fazla olduğunu vurguladı. 

TANKLAR AFRİN’DE… 

Teröristlerden temizlenen bölgelerde düzenlenecek meskun mahal operasyonlarına destek amacıyla bölgeye sevk edilen zırhlı birlikler hakim tepelere konuşlandırıldı. 

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