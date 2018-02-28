Cezayir'de gündem suriye

Gezinin ilk durağı olan Cezayir’de yoğun temaslarını sürdüren Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Cezayir Şehitler Abidesi’ne çelenk koyup dua etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Buhacca’yı kabul etti (üstte). Sheraton Otel’de basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de hazır bulundu. Erdoğan, kabulün ardından Türkiye-Cezayir İş Forumu’nda konuşma yaptı. Forum’daki konuşmasında Afrika kıtasından gelen 16 bin 500 öğrenciye Türkiye burslarıyla ülkelerimizde kaliteli eğitim imkanı sunulduğunu anlatan Erdoğan, Suriye ve Irak’taki çatışmalardan kaçarak ülkemize gelen 4 milyona yakın kişinin 30 milyar dolarlık harcamayla misafir edildiğini söyledi. Bu arada iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

ADINI TAŞIYAN OKULU AÇTI Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ismi, TİKA tarafından Cezayir’de restore edilen, FOREM Derneği’ne ait bir anaokulu ile parka verildi. Erdoğan, adını taşıyan okul ve parkın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye-Cezayir arasındaki dostluğun bir nişanesi olan bu restorasyonun, çocukların geleceğine adanmış bir armağan olduğunu, Türkiye-Cezayir arasındaki tarihi ve kültürel dostluğun derinleşmesine vesile olacağını ifade etti.