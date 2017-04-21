CHP Danıştay'a dava açıyor

Danışmanı açık konuştu! 'Eski, gıcırtılı bir araba gibi'

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ekonomi danışmanı Kudrin, 'Rus bürokrasisi eski, gıcırtılı bir araba gibi. Bu sistem etkinliğimizi arttırmıyor ve bu nedenle artık değişiklik yapmamız gerektiğini kabullenmemiz gerek. Yaptırımların Rus ekonomisine verdiği zararı görmek gerekiyor.' dedi