CHP Danıştay'a dava açıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) işleminin iptali talebiyle bugün Danıştayda dava açacaklarını bildirdi.
- İHA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan yaptığı yazılı açıklamada, “Mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle bugün Danıştayda dava açıyoruz. Ayrıca dava sonuna kadar halk oylaması sonuçlarının kesinleştirilmesinin önlenmesi için yürütmeyi durdurma talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.