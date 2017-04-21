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CHP Danıştay'a dava açıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) işleminin iptali talebiyle bugün Danıştayda dava açacaklarını bildirdi.

  • İHA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan yaptığı yazılı açıklamada, “Mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle bugün Danıştayda dava açıyoruz. Ayrıca dava sonuna kadar halk oylaması sonuçlarının kesinleştirilmesinin önlenmesi için yürütmeyi durdurma talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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