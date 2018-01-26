CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan skandal sözler

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin destan yazdığı Afrin operasyonu karşısında darmadağın oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı’na destek açıklaması yapmasına karşın, bazı milletvekillerinden çatlak sesler yükseldi. Teröristlerin savunuculuğuna soyunan bazı vekiller, ‘savaşa hayır’ diyerek önce algı oluşturdu ardından da PKK’ya destek verdi.

İtibarsızlaştırma çabası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Musul eski Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında FETÖ’cü teröristlerinin ağzıyla TSK’nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın meşruiyetini tartışmaya açmaya kalkıştı. Suriye'nin yerli halkı olan ve Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine El Kaide'ci iftirasını atan Yılmaz, TSK’nın teröristlere kök söktüren operasyonlarını baltalamayı iş edinerek, adeta kendine verilen görevi yerine getirdi. ABD’nin PKK/PYD/YPG’li teröristleri savunmak için kullandığı tezleri öne süren CHP’li Yılmaz büyük tepki topladı.

Görüş birliği yok

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamalarda bulunduğu saatlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu da ABD’ye yüklendi. PKK’lı teröristlere yapılan silah yardımlarının kesilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu böyle konuşurken yardımcısı, ABD’nin tezlerini kullanarak operasyonu itibarsızlaştırmaya çalıştı. Yaşanan tutarsızlığın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde mi gerçekleşip gerçekleşmediği merak konusu oldu. CHP kulislerinde ise Kılıçdaroğlu’nun parti içinde bile görüş birliğini sağlayamaması eleştirildi.

Kılıçdaroğlu’na üçüncü rakip

36. Kurultay öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakip sayısı 3'e yükseldi. Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Eminağaoğlu, 29 Ocak tarihinde Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını duyuracak. CHP'de daha önce de Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce adaylığını açıklamıştı.

Kaynak: Güneş