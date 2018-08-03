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CHP: Olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı

CHP yönetiminden yapılan açıklamada, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanmadığı bildirildi. CHP'de dün muhalifler noter tasdikli olduğunu belirttikleri 630 imzayı teslim etmişti.

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CHP’de muhalifler topladıkları imzaları dün Genel Merkez’e teslim etti. Muhalifler, noter tasdikli 630 imzaya ulaştıklarını duyurdu.

CHP yönetiminden bugün yapılan açıklamada ise olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanamadığı ifade edildi.

Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4’ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi.

Böylece imza sayısının 605’e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imzaya ulaşılamadığı vurgulandı.

Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bu kişilerin tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu.

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