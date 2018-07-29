CHP’de geri sayım

CHP’de muhalefet olağanüstü seçim kurultay için delegelerin salt çoğunluğunun imzasının alındığını açıklarken, Genel Merkez ise seçimli olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanamadığını savunuyor. Ankara kulislerinde ise daha önce muhalefet için imza veren 70’e yakın delegenin Genel Merkez tarafından ‘tehdit’ ve ‘adaylık rüşvetiyle’ ‘ikna’ edildiği, olağanüstü kurultay için gerekli olan 625 imza sayısına ulaşılamadığı konuşuluyor. İmzaların toplanmasında son güne girilirken Genel Merkez ve muhaliflerin delegeleri ‘ikna’ çabaları aralıksız sürdü. Son viraja girilirken dün Muharrem İnce’yi sol kanatın önde isimlerinden Selin Sayek Böke ile eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’›n ziyaret etmesi dikkat çekti.

İMZA SÜRESİ YARIN DOLUYOR

Olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar, 30 Temmuz Pazartesi günü CHP Genel Merkezi’ne teslim edilecek. Muharrem İnce’yi destekleyen muhalifler adına Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün dün açıklama yaptı. Tüzün, “Islak imzalı bize ulaşan belge sayısı 559’dur. Kurultayın toplanması için yeter sayı mevcuttur” dedi. Tüzün, “Toplam 628 delegemiz bize imzasını göndermiştir. Pazartesi gününe dek bu süreç devam edecektir. Pazartesi saat 17:30 itibarıyla bu sayının 700’ü aşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Tüzün, ayrıca 69 imzanın posta yoluyla Pazartesi ellerine ulaşacağını söyledi.

KURULTAY GÜNDEMDE YOK

Muhalifler yeterli sayıda imza topladıklarını iddia ederken, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, “CHP’nin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur” dedi. PM Üyesi de olan Gökhan Zeybek, “TBMM’deki milletvekili grubumuzun çok büyük bir çoğunluğu, parti meclis üyelerimizin yüzde 80’i ve 59 il başkanımız kurultaya gerek olmadığı konusunda görüş beyan ettiler. Biz de örgütümüzden gelen eğilimleri dikkate alan bir anlayışa sahibiz. Biz bir kurultay toplanmasını yerel seçimlere gittiğimiz bu dönemde gerek olmadığını düşünüyoruz. Zaten böyle bir toplanma ihtimali olmadığı da ortaya çıkmıştır. Gündemimizde kurultay yoktur” diye konuştu.

BASKI CHP’YE YAKIŞMIYOR

Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger de parti genel merkezinde basın toplantısı yaparak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na partiyi kurultaya götürmesi çağrısında bulundu. Aksünger, Genel Merkezirn delegelere baskı yaptığını da belirterek kurultay tartışmalarının delegelere yapılan baskıların CHP’ye yakışmadığını vurguladı.