CHP’de geri sayım
Muhalefetin seçimli olağanüstü kurultay için imza toplaması için son güne girilirken, Muharrem İnce taraftarları ve Genel Merkez, delegeleri ikna için son ana kadar çabaladı. 70 kadar delegenin tehdit ve rüşvetle imzalarını geri çektiği öne sürüldü.
CHP’de muhalefet olağanüstü seçim kurultay için delegelerin salt çoğunluğunun imzasının alındığını açıklarken, Genel Merkez ise seçimli olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanamadığını savunuyor. Ankara kulislerinde ise daha önce muhalefet için imza veren 70’e yakın delegenin Genel Merkez tarafından ‘tehdit’ ve ‘adaylık rüşvetiyle’ ‘ikna’ edildiği, olağanüstü kurultay için gerekli olan 625 imza sayısına ulaşılamadığı konuşuluyor. İmzaların toplanmasında son güne girilirken Genel Merkez ve muhaliflerin delegeleri ‘ikna’ çabaları aralıksız sürdü. Son viraja girilirken dün Muharrem İnce’yi sol kanatın önde isimlerinden Selin Sayek Böke ile eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’›n ziyaret etmesi dikkat çekti.
İMZA SÜRESİ YARIN DOLUYOR
Olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar, 30 Temmuz Pazartesi günü CHP Genel Merkezi’ne teslim edilecek. Muharrem İnce’yi destekleyen muhalifler adına Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün dün açıklama yaptı. Tüzün, “Islak imzalı bize ulaşan belge sayısı 559’dur. Kurultayın toplanması için yeter sayı mevcuttur” dedi. Tüzün, “Toplam 628 delegemiz bize imzasını göndermiştir. Pazartesi gününe dek bu süreç devam edecektir. Pazartesi saat 17:30 itibarıyla bu sayının 700’ü aşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Tüzün, ayrıca 69 imzanın posta yoluyla Pazartesi ellerine ulaşacağını söyledi.
KURULTAY GÜNDEMDE YOK
Muhalifler yeterli sayıda imza topladıklarını iddia ederken, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, “CHP’nin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur” dedi. PM Üyesi de olan Gökhan Zeybek, “TBMM’deki milletvekili grubumuzun çok büyük bir çoğunluğu, parti meclis üyelerimizin yüzde 80’i ve 59 il başkanımız kurultaya gerek olmadığı konusunda görüş beyan ettiler. Biz de örgütümüzden gelen eğilimleri dikkate alan bir anlayışa sahibiz. Biz bir kurultay toplanmasını yerel seçimlere gittiğimiz bu dönemde gerek olmadığını düşünüyoruz. Zaten böyle bir toplanma ihtimali olmadığı da ortaya çıkmıştır. Gündemimizde kurultay yoktur” diye konuştu.
BASKI CHP’YE YAKIŞMIYOR
Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger de parti genel merkezinde basın toplantısı yaparak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na partiyi kurultaya götürmesi çağrısında bulundu. Aksünger, Genel Merkezirn delegelere baskı yaptığını da belirterek kurultay tartışmalarının delegelere yapılan baskıların CHP’ye yakışmadığını vurguladı.
RÜŞVET VE TEHDİT İDDİALARI
CHP seçim gündemli olağanüstü kurultaya 3 gruplu bir yapıyla giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Genel Merkez grubu, Muharrem İnce’yi destekleyen Değişim ve Umut grubu ile Selin Sayek Böke ile İlhan Cihaner’in başını çektiği Gelecek için Biz grubu öne çıkıyor. Bu anlamda Böke’nin İnce’yi yanında Seyfi Oktay ile birlikte ziyaret etmesi delegeler için de önemli bir mesaj olarken, “iki grup Genel Merkez’e karşı birleşti” diye de değerlendirildi. Kulislerde muhalefetin olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplayabildikleri ancak Genel Merkez yöneticilerinin, 70’e yakın degeleye yaklaşan yerel seçimlerde adaylık vaadederek veya tehdit, baskılarla ‘ikna’ ettiğini konuşuluyor. Bu delegelerin imzalarını geri çektikleri ve muhaliflerin yeterli sayıya ulaşamayacağı iddia ediliyor.
İNCE’YE SÜRPRİZ ZiYARET
Olağanüstü kurultayın genel başkan adayı Muharrem İnce ise Ankara’daki ofisinde görüşmelerini sürdürüyor. İnce’nin dünkü ziyaretçileri arasında dikkat çeken isimler vardı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay dün İnce’yi ofisinde ziyaret etti. İnce’ye CHP’deki “Gelecek için Biz” grubunu önde isimlerinden CHP Milletvekili Selin Sayek Böke eşlik etti.
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