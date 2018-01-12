CHP’de ‘iktidar’ kavgası

Antalya’da İl Başkanlığı’ndaki devir teslim töreninde de partililer birbirine girdi. Görevi devreden eski başkan Mustafa Erdem 2017 referandumunda yeni başkan Ahmet Kumbul’un ilçe başkanı olarak görev yaptığı Muratpaşa’da başarısız olduğunu ileri sürünce, ortalık karıştı. Partililerden biri Erdem’e küfretti. Erdem, üzerine yürüyenlere “Bizi mi döveceksiniz? 70 yılda 7 kez iktidar olamamışız neyi tartışıyoruz” dedi.