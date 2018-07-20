CHP’de imza savaşları

24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce taraftarlarının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu değiştirme girişimi dalga dalga büyüyor. İmzacı vekillerden Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısının 527 olduğunu, en geç bugün yeter sayı olan 625 imzanın toplanacağını söyledi.

ÜÇ AYRI GRUP

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da muhaliflerin 438 kadar imza toplayabildiğini savundu. Özkan, “Maksimum olarak 470 rakamına ulaşabileceklerini düşünüyoruz” dedi. Kulislere göre Kurultay için parti içi gruplar etkili olacak. CHP’de 3 grup kendini hissettiriyor. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Genel Merkez grubu, İnce’nin Değişim ve Umut grubu ile Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner’in başını çektiği ‘Gelecek İçin Biz’ grubu. İki grup seçimli kurultay istiyor. Sol kanat olarak da nitelenen Gelecek İçin Biz grubu kurultayda Böke’yi aday göstermek istiyor. Ancak Böke, dün yaptığı bir açıklama ile aday olmadığını bildirdi. Değişim ve Umut grubunun adayı ise Muharrem İnce. Kulislerde konuşulanlara göre, iki grubun ağırlığıylagerekli imza toplanabiliyor. Eğer iki grup yeterli imzaya ulaşamazsa, CHP’de delegeler ve parti yönetimindeki İnce taraftarlarının tasfiye edileceği konuşuluyor. İki grubun yeterli imzayı bulması halinde CHP genel başkan seçimli olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kalacak. Kulislerde; “Sol grup kurultayda İnce’yi mi destekleyecek; yoksa Genel Merkez yönetiminde ve delege yapılanmasında söz sahibi olma karşılığında Kılıçdaroğlu’nu mu” sorusunun cevabı tartışılıyor. Sol grubun, kurultayda destek vermesi halinde İnce’nin genel başkan seçilmesi mümkün ola bilecek. Ancak destek vermezse, İnce grubunun tasfiyesinin kurultay sonrasına kalacak.

‘Gelecek İçin Biz’ grubunun, kurultay çağrısında, “CHP’nin ‘sağdan oy alma’ kaygısıyla siyasetsizlik içine düşürüldüğü” eleştirisi yapmıştı. İnce’yi “sağcı” olmakla itham etmişti. İddiaya göre sol grup, seçimli kurultayda Kılıçdaroğlu ile anlaşma yoluna gidebilir.

BAŞKANLAR FAKTÖRÜ!

Delegeler üzerinde özellikle CHP’li belediye başkanlarının önemli bir etkisi var. Kılıçdaroğlu’nun ise 2019 seçimlerinde önemli belediyelerde başkanlarını değiştirmeyi düşündüğü söylentisi uzun süredir konuşuluyor. İnce’nin belediye başkanlarıyla anlaşarak delegeleri kendi lehine çevirmesi halinde, Kılıçdaroğlu-Böke ittifakının etkisinin ortadan kaldırılabileceği de hesaplanıyor. Genel Merkez, muhaliflerin yeterli oyu alamayacağı düşüncesiyle rahat. İddiaya göre bu düşüncede, Muharrem İnce’nin seçim gecesi “sarhoş olduğuna” dair söylentiyi de Genel Merkez yaydı.