CHP'de İzmir korkusu: Yerel seçimlerde kaybedebiliriz

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Muharrem İnce için “Sıradan ve kaba bir adam” tweeti attığı için çizik yedi. Özellikle milletvekili olarak seçildiği İzmir’de neredeyse herkesle kavga olan Özkan istenmeyen adam ilan edildi. Gittiği her yerde Büyükşehir adayı olacağını söyleyen Özkan’ı mecburen yönetimden alan Kılıçdaroğlu’nun İzmir için formül aradığı öğrenildi. Üç defa “Değişim” çağrısı yapan Aziz Kocaoğlu’nun yerel seçimlerde nasıl bir tavır takınacağı ise merak ediliyor. CHP ilk defa İzmir’i kaybetmenin korkusunu yaşıyor.

Öz ve Kadıköy Belediye

Başkanı Aykurt Nuhoğlu’un aday yapılmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu yeni MYK belirlendikten sonra buralara yeni isimler belirleyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’na bu konuda en büyük desteği ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak olan Gökan Zeybek verecek.

(Akşam)