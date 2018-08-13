CHP’de muhaliflerin süreyle imtihanı

Muhaliflerin, Muharrem İnce’nin de katılıp yaklaşık bir saatin ardından ayrıldığı Latanya Otel’deki toplantısı parti kulislerinde İnce’ye destek vererek imzacılar arasında yer alan delegelerin bir bölümünün, Tüzük kurultayının toplanması gerektiğinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

15 GÜNLÜK İMZA TOPLAMA

Muhalifler, Tüzük kurultayı toplamak için gerekli olan 250 dolayındaki imzaya ulaşıp kurultay toplanmasını sağlamayı garantileseler bile 15 günlük imza toplama, bir hafta Genel Merkez’e iletme süresi ve Genel Merkez’in kurultayı toplaması için tüzüğün verdiği 45 günlük süre de eklenince kurultayın yapılma tarihinin Kasım sonlarını bulabileceği ortaya çıkıyor. Muhaliflerin bir kısmı bu takvime dikkat çekerek kurultay toplama girişiminden vazgeçilmesinin daha doğru olacağını ifade ederken, Genel Merkez’le tüm köprüleri atarak imzacıların saflarında yer alan delegelerin ise “ne pahasına olursa olsun kurultayın toplanıp, istenen değişikliklerin yapılması” için bastırdıkları belirtildi. Bu grup, ‘Yerel seçimlerde aday belirleme sürecini Genel Başkan değil, biz belirlemeliyiz’ amacını dile getiriyor. Bu takvim, Mart 2019 yerel seçim takvimiyle çakışacak bir tabloyu da beraberinde getiriyor.

ÇOĞUNLUK SAĞLANACAK

Muhaliflerin gerçekleştirmeyi planladığı tüzük değişikliği içinde, olağanüstü kurultayda genel başkan değişimi için dörtte bir ya da beşte bir çoğunluğun yeterli olmasını sağlayacak düzenleme yer alıyor. Muhalifler, ayrıca tüzüğe yeni eklenen ve ittifaklara olanak tanıyan maddeye konulan ve ‘ön seçimi kaldırma’yı içeren düzenlemenin de değiştirilmesinden yana. 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) sayısının, eskiden olduğu gibi 80 kişiye çıkartılması da yine muhaliflerin gerçekleştirmek istediği değişiklikler arasında yer alıyor.