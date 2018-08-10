CHP’de önce değişim sonra disiplin

Haziran seçimlerini yöneten MYK’sıyla son toplantısında, bundan sonra imzacılar ve parti içi muhalefete ilişkin ‘disiplin’ sopasını çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yeni MYK’sını belirledikten sonra parti içindeki muhalif isimleri disipline sevk edecek. Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tüm eleştirilere rağmen olağanüstü kurultay talebini sonuçsuz bırakırken, başarısızlığının faturasını parti yönetimine keserek ‘A Takımı’nda önemli değişikliklere gideceğinin işaretlerini verdi. Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği yeni isimler aynı zamanda partiyi “yerel seçimlere hazırlama” görevini yerine getirecek isimlerin olacak.

SINIRLI DEĞİŞİM

Ancak Kılıçdaroğlu’nun yönetimi ne kadar değiştirirse değiştirsin muhaliflerin ‘değişim’ talebini karşılamış olmayacağı üzerinde duruluyor. Kılıçdaroğlu’nun, partide okların yöneldiği isimleri değiştirerek yoluna devam etme eğiliminin, olağanüstü kurultay için imza verenler tarafından ‘yeterli’ bulunmayacağı belirtiliyor. İmzacıların sözcülüğünü yapan Gaye Usluer, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın önceki gün MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından attığı, “Olağanüstü Kurultay talebi ve olası Tüzük Kurultayını “takım elbise olmadı, gömlek alalım” söylemine indirgemek(!) olayın ciddiyetinden o kadar uzak ki” tivitiyle bu yaklaşımı ortaya koydu.

DİSİPLİN SOPASINI GÖSTERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki derinleşen ayrışmanın ve kendisine yönelik tepkilerin giderek artacağı olasılığına karşı da disiplin sopasını göstermeye hazırlanıyor. Bunun işaretlerini de, son MYK toplantısında yaptığı değerlendirme sırasında verdi. Bir yandan, “İmza verenler de partilimiz, hepsinin başımız üzerinde yerleri var” diyen Kılıçdaroğlu, diğer yandan da , Olağanüstü kurultay süreci partiye ciddi zarar verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun, “Hızlı bir şekilde kurultay tartışmalarından çıkılması gerek. Bundan sonra partiyi zafiyete uğratacak bir tartışma içine sokacak kişiler hakkında disiplin sürecini işleteceğiz. Asla tavizimiz olmayacak, haklarında gereği neyse yapılacak” demesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, parti yönetimini yeniledikten sonra partideki muhalif sesleri de disiplin süreçlerini işleterek bastırmayı hedeflediğini ortaya koymuş oldu.