CHP’de tüzük hesaplaşması

CHP’de olağanüstü tüzük kurultayı bugün yapılacak. İki gün sürecek tüzük kurultayında, parti içi muhalefet ile Genel Merkez yönetimi arasında hesaplaşma aylar öncesinde başladı. Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, “Diktatör yarattırmayacağız” diyerek isyan bayrağını çektiği tüzük değişikliği konusunda 48 milletvekilinin altına imza koyarak “CHP yönetimi”ne gönderdiği mektupta “daha demokrat bir tüzük” ısrarını ortaya koyması, Genel Merkez’i zorladı.

YETKİLERİ ARTIRILIYOR

CHP 19.Olağanüstü Tüzük Kurultayı bugün başlayacak. Genel Merkez tarafından hazırlanan Tüzük değişikliği taslağında yer alan düzenlemelere 48 milletvekili önceki gün itiraz etmişti. 48 milletvekili yayınladıkları mektupla rahatsızlıklarını genel merkez yönetimine iletmeleri, CHP’deki tüzük çatlağının boyutlarını da ortaya koyan önemli bir gösterge oldu. Genel Merkez’de çalışmaları uzun süredir devam eden Tüzük değişikliğiyle ilgili şimdiye kadar yapılan eleştirilerin başında, genel başkanın milletvekili kontenjan hakkının genişletilmesi, Merkez Yönetim Kurulu(MYK) üyelerinin Parti Meclisi(PM) tarafından seçimle değil, genel başkan tarafından belirlenmesi ve gençlik kollarında yaş sınırının 35 olması konuları geldi.

DİKTATÖR ÇIKIŞI

Genel başkanın milletvekili adayı belirleme yetkisini genişleterek, “Bir milletvekili çıkaran illerdeki adayların genel başkan tarafından belirlenebilmesi” yetkisinin getirilmesi, parti içinde sert eleştirilere hedef oldu. Partide “ön seçim” uygulamasının giderek geriletilmesi ve genel başkanın yetkilerinin artırılması anlamına geleceği endişesi nedeniyle karşı çıkılan düzenlemeyle ilgili olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “diktatör yarattırmayacağız” çıkışında bulunurken, diğer vekillerden de “tek adam”lık eleştirileri yükseldi.

KILIÇDAROĞLU ÇARK ETTİ

Bugün başlayacak Tüzük Kurultayı öncesinde parti yönetiminde son değerlendirmeleri gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, 48 milletvekilinin ortak imza atarak itiraz ettiği değişikliklerle ilgili de geri adım atmak durumunda kaldı. Tüzük değişikliği taslağıyla ilgili Genel Merkez’de yapılan son değerlendirmelerde, taslakta yer alan, “Genel Başkan’ın parti yönetim organı MYK’nın

5 üyesini belirlemesi, geri kalanların PM tarafından seçimle belirlenmesi” yönteminden vazgeçilip, mevcut uygulamada olduğu gibi bu yetkinin tümüyle genel başkana verilmesi benimsendi.

Gençlik kollarına üyelik yaşı 30’dan 35’e çıkarılmasını öngören düzenleme de, vekillerin itirazı üzerine geri adım atılan maddelerden biri oldu. Genel Merkez, taslakta 35’e çıkarılması öngörülen yaş sınırını tekrar, mevcut haline geri getirerek 30 olarak düzeltti.