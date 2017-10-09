CHP’den skandal açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD’nin vize başvurusunu durdurmasına ilişkin “ABD’nin tüm Türkleri cezalandırabilecek vize kararını doğru bulmuyoruz” demesi kamuoyunda tepki çekti. Alman Başbakanı Merkel’in, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partilileri kastederek, “Türkiye’nin geriye kalan yüzde 50’sini cezalandırmamalıyız” diyerek, AB-Türkiye üyelik müzakerelerinin sürmesine yönelik sözlerine gönderme yapan CHP’li Yılmaz’ın, “Türkiye’nin tamamının cezalandırılmaması” yönündeki sözüyle AK Partililerin cezalandırılmasını gündeme getirdiğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE’Yİ ELEŞTİRDİ

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Türkiye’yi hedef alan eylemlerinden daha çok Türkiye’yi eleştiren Yılmaz, Türkiye’nin Ortadoğu’daki milli çıkarları için uluslararası ilişkilerde oluşturduğu denge ve alternatif politikalarını hedef aldı. Türkiye’nin Batı’dan ve NATO’dan uzaklaştığı, Rusya’ya yaklaştığı, dış politikanın ABD ve AB ile ilişkileri sıkıntıya soktuğunu savunan Yılmaz, buna çare olarak tansiyonu düşürmek için yol haritası oluşturulması gerektiğini de söylemekten geri kalmadı.