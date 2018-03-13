CHP'li İlhami Yılmaz hakkında da “kaçak yapıya göz yumduğu” iddiasıyla dava açıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak yapıya göz yumdukları ve müdahalede bulunmadıkları iddiasıyla CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkanı İlhami Yılmaz, görevden alınan eski başkanı Battal İlgezdi'nin de aralarında bulunduğu 8 belediye yöneticisi hakkında dava açtı Ataşehir Belediye Başkanı İlhami Yılmaz, eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve 6 belediye yöneticisi hakkında 'Zincirleme olarak görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianamede, şüphelilerin Ataşehir'deki bazı yapılarda İmar Mevzuatı'na aykırı olarak yapı inşaasına göz yumdukları, şüphelilerin kaçak olduğunu bildikleri halde yapılara yaptırım uygulamadıkları kaydedildi. Şüphelilerin bu eylemlerine ilişkin örneklerin sıralandığı iddianamede, bir de Bilirkişi Raporu'na yer verildi. İddianamede, bir numaralı şüpheli olarak İçişleri Bakanlığı'nca hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi yer aldı. İlgezdi yerine seçilen mevcut Belediye Başkanı İlhami Yılmaz ile Belediye Başkan Yardımcıları Belediye İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ile Belediye Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili de iddianamede şüpheliler arasında bulunuyor. Şüphelilerin iddianameye yansıyan savunmalarında ise, yıkım İhalesi açtıklarını fakat katılım olmadığını da ileri sürdüler. Dava, Ataşehir Belediyesi eski Meclis Üyesi Erol Dolu'nun geçtiğimiz aylarda aralarında Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkanı İlhami Yılmaz ve görevden alınan eski başkanı Battal İlgezdi'nin de bulunduğu 8 belediye üst düzey yöneticisi hakkında şikâyetinde bulunmuştu.

Kaynak: SABAH