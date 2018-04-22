CHP'li Cihaner CHP-İP ittifakına isyan etti

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesi üzerine, CHP'de ilk isyan İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'den geldi. Cihaner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!'' diyerek partinin içinde, İYİ Parti'ye geçilen kıyağa isyan eden ilk isim oldu.

Cihaner, sağ bir parti olduğunu iddia ederek oy isteyen İYİ Parti'nin CHP ile ittifakına anlam verilemezken, adeta bir proje etrafında birleşen sağ ve sol partilerin yaşadığı karmaşaya da sert tepki gösterdi.

Cihaner, sol bir parti olan CHP'nin İYİ Parti ile ittifakını da CHP Tüzüğünün 1. maddesi ile tepki gösterdi. CHP'li vekil paylaşımında ''CHP Tüzük Madde 1/4: (4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir.'' ifadelerine yer verdi.