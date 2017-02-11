CHP'liler: Halka gidelim buradan bir şey çıkmaz

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 8 saat sürdü.

Alınan bilgiye göre, toplantının basına kapalı bölümünde, milletvekilleri söz alarak referandumla ilgili düşüncelerini aktarırken, bölge çalışmaları hakkında da bilgi verdiler.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'ne götürülüp götürülmemesi konusu da toplantıda ele alındı.

Bazı üyelerin "Anayasa Mahkemesi bu işler içindir, gidilmeli" dediği bazılarının ise "Halka gidelim buradan bir şey çıkmaz. Bunu da reddedecek zaten." tarzında yaklaşım sergilediği öğrenildi.

"Mitingi az, saha çalışması yüksek bir kampanya"

CHP'nin referandum için mitingi az ama saha çalışması yüksek bir kampanya yürütmesi de benimsendi. Ayrıca partinin referandum sürecinde başka bir partiyle iş birliği içinde olmayacağı belirtildi.

Toplantıda, CHP'yi diğer terör örgütleriyle bir arada gösteren yaklaşımlara da tepki gösterildi. Toplantıda bu şekildeki yaklaşımların planlı yapıldığı değerlendirildi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, bu konuda provokasyonlara gelinmemesini istediği de öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü de partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacağı bildirildi.