CHP’ye ‘militan’ il başkanı

PKK terörü asker, polis ve sivil vatandaşları katlederken, Kaftancıoğlu, BDP (HDP) ile CHP’nin adı konulmamış ittifakını eleştirenlere ‘gerzekler’ diyor. Kaftancıoğlu, Twitter’den 15 Temmuz’da yaptığı paylaşımlarında ise tankları dize getiren vatandaşlara da ‘Kafa kesen IŞİD’li terörist’ yakıştırması yapıyor.

1915 Olayları’ndan ‘Ermeni Soykırımı’ olarak söz eden Kaftancıoğlu, CHP’lilerin sloganı, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ifadesine de karşı. Kantarcıoğlu hakkında savcılık ‘PKK ve DHKP-C propagandası’, ‘Devleti aşağılamak’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı.