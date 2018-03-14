Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akşama kadar inşallah Afrin düşmüş olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Hani 'şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor' derler ya, bizi işte bu duruma düşürmek istediler. Hamdolsun, biz şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık."

"Temenni ederim ki akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur."

"Her türlü hassasiyet gözetiliyor. Bakın şu anda önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmedim, o yavrum, yere atılan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir."

"34 yıllık terörle mücadelemizi şöyle hakkıyla ifade edebilecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim, şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar."

"Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz."