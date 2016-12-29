Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, terör örgütlerine destek veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen TÜBİTAK ödül töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TÜBİTAK'ın sayın Başkan ve yönetim kurulunu, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yıl 3 bilim ödülü, 1 özel ödü ve 4 teşvik ödülü verildi. Bölgesinde pek çok sorunla mücadele ettiğimiz bir dönemde dün kültür ve sanat alanında, bugün bilim alanında ödül törenleri düzenliyor olmamazı memnuniyetle karşılıyorum. Son zamanlarda Ilgaz Tüneli, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi her biri kendi alanında çok önemli eserlerin açılışını yapmaktan da kendi adıma gurur duyuyorum. Ülkemizin asıl gündemi bunlar olmalıdır. Terör örgütleriyle elbette mücadele edeceğiz ve ediyoruz. Aynı mücadelenin devamını Suriye, Irak'ta ve gerekiyorsa başka yerlerde veriyoruz. Ebediyete uğradığımız her şehidin acısını elbette kalbimizde hissedeceğiz.

OECD'NİN ÜLKEMİZİ YÜKSEK GELİRDE GÖSTERMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye'nin pozitif gündem sıkıntısı yoktur. Rabbim her zorlukla birlikte bir kolaylığı da bize bahşediyor. Avrupa Hesap Sistemi'ne geçmemizle birlikte ülkemizin milli gelir ve büyüme rakamları baştan sona değişti. 200^'den beri ortalama büyümme oranımızın yüzde 5,9 olduğu anlaşılıyor. Bizi asıl heyecanlandıran bu oranların Türkiye'nin dünyadaki konumu ve geleceği için taşıdığı ehemmiyettir. OECD ülkemizi yüksek ve sürdürülebilir kalkınma grubunda gösteriyor olması çok çok önemli. 2030'a kadar orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkacağımız tasavvur ediliyor.

TÜRKİYE DENGESİZLİKLERİ DENGELER HALE GETİRMELİDİR

Türkiye öyle bir sıçrama yapmalıdır ki, öyle bir adım atmalıdır ki, biz bu dengesizliği dengeler hale getirelim. Türkiye'de bu altyapı var. 14 yılda biz bir sıçrama yaptık. En azından fiziki mekanlar itibarıyla artık üniversitesi olmayan ilimiz kalmadığı gibi üniversitelerimizin sayısını arttırmak bir yana ana okulu, ilk , orta ve lise, buralarda ciddi sıçrama, okuma yazma oranlarının artıyor olması. Ülkemizde "Haydi Kızlar Okula" kampanyalarıyla kızlarımızı cehaletten ilme teşvik ediliyor olması nerelerden nerelere geldiğimizin çok önemli göstergesidir.

TÜRKİYE DEAŞ'A DESTEK VERİYOR DİYE YALAN SÖYLÜYORLAR

ABD çeşitli bahanelerle harf oyunlarıyla mazlumları katleden terör örgütlerine destek veriyor. Biz NATO ittifakı içindeysek o zaman siz terör örgütleri ile değil bizimle ittifak içerisinde olacaksınız. Yalan üstüne yalan söylüyorlar. Türkiye DEAŞ'a destek veriyor diyorlar.

YILANLA YATAĞA GİREN ZEHİRLENMEYİ GÖZE ALMALIDIR

Biz bir şeyi özellikle söylüyoruz; sadece ve sadece Türkiye'ye zarar verdikleri terör örgütleri eninde sonunda mutlaka kendilerini besleyen ülkelere de saldıracaklardır. Yılanla yatağa giren batırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle iş tutanlar da kana ve gözyaşında boğulmaya hazır olmalıdır.

FELAKET GÖZ GÖRE GÖRE YAKLAŞIYOR! İKAZLARIMIZI YAPACAĞIZ

Felaket göz göre göre yaklaşıyor. Biz bir yandan ikazlarımızı sürdüreceğiz. Hepsi de en küçük tehdit karşısında adeta darmadağın oldular. Ama benim milletim nasıl bir kurtuluş, istiklal, istikbal mücadele verdiğini. Helikopterler, F16'lar, toplar, silahlar karşısında bu millet tavrını açık ve net ortaya koymuştur. Bu millet böyle bir millettir. Yaşadığımız dönem bir geçiş sürecidir. Bu süreci eğilmeden, bükülmeden, pes etmeden atlatmamız halinde dünyanın en üst ligi bizi bekliyor.

SAVUNMA SANAYİMİZDE DIŞA BAĞIMLILIĞI YARIYA İNDİRDİK

Savunma sanayimizdeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 40'lara indirdik. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz ve tam bağımsızlığımız ısağlayabilmemiz için gerekenleri yerine getiriyoruz. Ekonomi alanında bunu yaptık. Mevcut sorunlarımız elbette vardır. Ama önümüzdeki fırsatlar ve başarılar çok daha büyüktür.