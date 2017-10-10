Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık söylüyorum Bass'ı ABD'nin Türkiye'deki bir temsilcisi olarak görmüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad´da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD ile Türkiye arasındaki vize meselesi sorusuna Cumhurbaşkanı şöyle yanıt verdi:

"Öncelikle şunu söyleyeyim bu sorunu biz başlatmadık. Bu sorunun faili ABD´nin ta kendisidir. Ve üst düzey yöneticilerin özellikle Dışişleri Bakanımızla herhangi bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur Ankara´da bir büyükelçinin böyle bir karar alması, "ben bunu devletim adına aldım" diye bir ifade kullanması düşündürücüdür. Durum böyleyse ABD´ deki üst düzey yöneticilerle konuşarak verdiyse diyecek bir şeyimiz yok ama büyükelçi bunu kendi kafasından aldıysa o büyükelçiyi ABD´nin bir dakika tutmaması lazım. Sen "ABD Türkiye ilişkilerini nasıl bozarsın" demesi lazım bizim büyükelçimiz orada böyle bir şey yapsa biz bir saat tutmayız. Türk yargısının kararını ve polisin FETÖ terör örgütüyle ilgili bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ilişkilerini tespit etmesi ve yargıyla paylaşması üzerine bunu belgelemesi, bunun neticesinde bu kişinin gözaltına alınıp tutuklanması ikinci bir kişinin daha aynı noktada olduğunun bildirilmesi İstanbul Başkonsolosluğu´nda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bu ajanlar ABD başkonsolosluğuna nasıl sızdı?, Sızmadıysa kim soktu, bunların üzerinde durulması lazım. Hiçbir devlet kendini içerden tehdit edecek bir ajana müsaade etmez. TC bir kabile devleti değildir. TC´ nin bir devlet tecrübesi vardır böyle bir şeye bizim müsaade etmemiz mümkün değildir. Veda ziyaretinde bulunuyor, bu büyükelçinin veda ziya kabul etmedik etmiyoruz. Biz onu ABD´nin Türkiye´deki temsilcisi olarak görmüyoruz."