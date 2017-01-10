Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a ziyaret gerçekleştirecek.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti takvimi belli oldu. Erdoğan, 22-23 Ocak tarihlerinde Tanzanya, 23-24 Ocak tarihlerinde Mozambik ve 24-25 Ocak tarihlerinde ise Madagaskar’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kurban vekaleti verip kurban kestirdiği Tanzanya'yı ilk kez ziyaret edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.