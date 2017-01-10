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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a ziyaret gerçekleştirecek.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti takvimi belli oldu. Erdoğan, 22-23 Ocak tarihlerinde Tanzanya, 23-24 Ocak tarihlerinde Mozambik ve 24-25 Ocak tarihlerinde ise Madagaskar’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kurban vekaleti verip kurban kestirdiği Tanzanya'yı ilk kez ziyaret edecek.

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