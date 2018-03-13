Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e girdik giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3400 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Uluslararası 4. İyilik Ödülleri" programında Türkiye'nin 81 ilinden gelen il müftülerine hitap etti.

Konuşmasına "Dünyanın farklı ülkelerinden, kıtalarından Türkiye'ye teşrif eden bütün misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyorum. Sizleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, bu gazi mekanda ağırlamaktan şahsım, milletim adına büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yıl dördüncüsünü tevdi ettiğimiz iyilik ödüllerinin ve İyilik Haftası'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." diyerek başlayan Erdoğan, ödül töreni için Diyanet teşkilatına da teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, dört sene önce "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganıyla bu çalışmaya öncülük eden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e de gayretleri için şükranlarını sundu.

Sivil insanların hiçbir zaman hedef almadığını belirten Erdoğan, "Eğer sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü. Birileri, mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden semirmeye çalışırken, bizim kuruluşlarımız Suriye'den Irak'a kadar tüm insanlığın yüzünü ağarttı." dedi.

Erdoğan, Hem dinimize yönelik saldırıların hem de İslam'a ve Müslümanlara olan ilgilinin arttığı bir dönemde, hocalarımızın irşat vazifelerini ifa ederken ve İslam'ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerin Müslümanların arasına sokulmuş, içine de fitne gizlenmiş Truva atı olduğunu vurgulayarak, "Birileri bizi ısrarla FETÖ ve DEAŞ'ın, Boko Haram'ın temsil ettiği sapık din anlayışlarına mahkum etmeye çalışıyor. Modern Hasan Sabbah'ların sapık ve sapkın din anlayışlarıyla evlatlarımızı efsunlamasına, neo Haşhaşilere çevirmesine izin vermemeliyiz. Birileri bizi kendi dinimizin kavramlarıyla, kendi dinimize mensup gözüken kadrolarla vurmaya çalışıyor. 'Yanlışın en tehlikelisi doğruya en yakın olandır' derler. Fark edilmesi en zor düşman bizim gibi giyinen, konuşan, görünendir. Mesele, beyaz pirincin içindeki beyaz taşı bulup çıkarmaktır." dedi.

"Afrin'e girdik, giriyoruz çok fazla bir şey kalmadı"

Bu yılki vefa ödülünün de çok anlamlı bir yere gittiğini gördüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: