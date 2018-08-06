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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aissami’yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Aissami’yi kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre aynı zamanda Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami’nin kabulü, Beylerbeyi’ndeki Sarı Köşk’te gerçekleşti.

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