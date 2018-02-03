Cumhurbaşkanı Erdoğan: ÖSO'nun kolunda Türk bayrağı forsu var

Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Batman'ın bugünkü coşkusu ile bir diriliş hamlesi yaptığını, bir dirilişi müjdelediğini belirtti. Bugün salon dışındaki konuşması esnasında, "Teröre hayır, kardeşliğe evet" diyen, iradesine, geleceğine sahip çıkan bir Batman gördüğünü ifade eden Erdoğan, Batman'ın, vefanın şehri olduğunu bir kez daha bugün haykırdığını söyledi.

"Unutmayın ben de Batman ile beraberim" diyen Erdoğan, "Hiçbir zaman korkmadık, korkmayacağız. Çünkü Batman, kardeşliğin, dayanışmanın şehri olduğunu bugünkü tabloyla herkese ilan ediyor. Buradaki, meydandaki muhabbet tablosu, dostlarımıza güven aşılarken, düşmanlarımıza da korku salıyor." diye konuştu.

Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 60'ın üzerinde oy oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" oyu kullanan Hasankeyf, Gercüş ve Sason ilçelerine teşekkür etti.

- "Sıkıntıyı vatandaşlarda aramadık"

Batman genelinde görmek istedikleri rakamlara maalesef 16 Nisan'da ulaşamadıklarını anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Her ne kadar önceki seçimlere göre yukarı doğru bir sıçrama olsa da 16 Nisan'da Batman genelinde yüzde 36,5 oy oranında kaldık. Biz, ana muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca seçmeni suçlayan hatta millete hakaret eden bir parti değiliz. Biz, hiçbir zaman sıkıntıyı vatandaşlarımızda aramadık, onlarda göremedik. Sonuçlar ne olursa olsun önce kendimizi hesaba çektik. Eksiği, hatayı yanlışı kendimizde aradık. Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi milleti tehdit ederek, silah zoruyla şantajla tehditle oy toplayan partilerden de olmadık. 40 yıllık siyasi hayatımızda, 15 yıllık iktidarımızda daima milletimizi ikna ederek, onun gönül dünyasına girerek siyaset yaptık. Bunun için seçimleri, sandıktan önce gönüllerde ve zihinlerde kazandık. Milletimiz bizi sorunlarına çözüm ürettiğimiz, halini sorduğumuz, kapısını çaldığımız, iline ve ülkeye hizmet ettiğimiz için bugünlere getirdi."

Erdoğan, lügatlerinde yorgunluk, bıkkınlık ve ataletin, siyasi terbiyelerinde ise millete kırılma ve küsmenin asla olmadığını dile getirdi.

- "Batman'da çok daha fazla çalışmamız gerekiyor"

İktidara geldikleri günden bu yana elde ettikleri onca başarının sırrının bunlardan kaynaklandığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Rabb'imiz, insan için 'Ancak çalıştığının karşılığı vardır' buyuruyor. Demek ki Batman'da çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Demek ki sizlere kendimizi daha iyi anlatmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize ve milletimize kazandıracaklarını burada daha iyi izah etmeliymişiz. 2019 seçimlerine kadar eksikleri giderelim. Her zamankinden daha çok çalışarak, Batman'da hedeflediğimiz tabloyu yakalayacağız. Bugün bu yönde çok önemli bir adım atıyoruz. Kongremizle yeni bir heyecanla ilk günkü aşk ve sevdayla yola revan oluyoruz.

Aşık Veysel'in dediği gibi 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' demiştik. Gideceğiz gündüz gece. Durmak yok, yola devam. Bugün 2019 seferimizin Batman'daki ilk adımını hep birlikte yeniden atıyoruz. Tam bir uhuvvet ikliminden gerçekleştirdiğimiz kongremizin partimize, şehrimize bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Türkiye'nin AK Parti döneminde daha önce telaffuz dahi edilemeyecek sorunların üzerine cesaretle gittiğini, bir çoğunu çözdüğünü veya hal yoluna koyduğunu ifade eden Erdoğan, "Her ne kadar birileri kabul etmek istemese ve hatta rahatsız olsa da bugün 15 yıl öncesine göre daha hür, daha müreffeh, daha demokratik bir ülkeye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu 15 senede ülkemizde hareket alanı kısıtlananlar kimlerdir?" diye soran Erdoğan, "Sadece darbecilerdir, teröristlerdir, vesayet odaklarıdır. O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Bunun hiç lamı cimi yok. Çünkü onların nefes alması demek, benim vatandaşımın nefesinin kesilmesi demektir. Bu mücadeleyi öyle vereceğiz." diye konuştu.

Millet, devlet ve demokrasi düşmanı yapılar dışında ülkedeki tüm vatandaşlar, tüm inanç mensupları ve tüm meşrep sahiplerinin özgürlük alanlarının iktidarları döneminde genişlediğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"On yıllar boyunca milletin kanını bir sülük gibi emen eski Türkiye'nin baronları dışında herkes bu durumdan memnundur. Yayınladıkları bildirilerle, sağa sola yazdıkları mektuplarla Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden bu çevrelerin asıl karın ağrısını biz çok iyi biliyoruz. Onları biz çok iyi tanırız. Bunların dillerine pelesenk ettikleri özgürlük, adalet, barış gibi kavramlarla en ufak bir alakalarının bulunmadığının da biz farkındayız. Biz bunları iyi tanırız. Bunların cinsini, cibiliyetini çok iyi biliriz. Çünkü neler yaptılar, neler yapıyorlar? Hepsi bizim kayıtlarımızda var. Aydın, sanatçı, siyasetçi, akademisyen görünümlü bu faşist güruhun asıl sıkıntısı yetkinin ve iradenin kendi ellerinden çıkıp, milletin eline geçmiş olmasıdır. Bu onları rahatsız ediyor."

Bunların daha önce sadece kendilerine peşkeş çekilen kaynakların artık millete harcanmasından rahatsız olduklarını vurgulayan Erdoğan, Batman gibi senelerce ihmal edilmiş illerin gelişmesinin bunların istismar alanlarını ortadan kaldırdığını söyledi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben şunu hatırlıyorum, Batman'a geliyorum, Batman'da havalimanı kimin? NATO'nun yaptığı bir havalimanı. Peki var mıydı bir terminal binası? Yok, bir çadır. O çadırın altına geliyorduk-Baraka bile yok canım ne barakası çadır, çadır- Onun altına gelip oradan uçağa geçiyorduk. Ama şimdi Türkiye'nin en modern terminal binalarından bir tanesi, bir havalimanı artık burada. Artık duble yollarımız burada, üniversitemiz burada. Yahu kim yaptı bunu, hangi iktidar yaptı? AK Parti iktidarı yaptı. Devlet hastanemiz aynı şekilde şimdi ardı geliyor."

- "Hepsinin belgesi, bilgisi elimizde"

Batmanlı gençlerin dağa değil, okula gitmesi, iş adamı, akademisyen, yatırımcı, sporcu, öğretmen, hakim, doktor olmasının, söz konusu çevrelerin işine gelmediğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Dikkat ediniz bölücü terör örgütü 34 senedir 50 bin vatandaşımızın kanını dökerken, gencecik kızların namusuna musallat olurken, çocukların eline silah tutuştururken bunlar hiç itiraz etmediler. Bunların hepsinin belgesi, bilgisi elimizde. 'Hayır' desinler. Hepsi elimizde. 13, 14, 15 yaşında yavrulara, kızlara bunlar dağlarda silah eğitimi vermiyor mu? Bu ahlaksızlar bunu yapmıyor mu? Ama bunların artık önüne geçiyoruz ve geçeceğiz. Çocukları zorla dağa kaçırılan anaların yürek dağlayan feryatlarını bunlar hiçbir zaman duymadılar. Teröristler şehirlerimizi enkaza çevirirken bunlar bir kez olsun ortaya çıkıp nümayiş yapmadılar, bildiri yayınlamadılar. Aydınlara sesleniyorum. Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız yıllarca terör baskısı altında yaşarken bunların aklına 'özgürlük' demek, 'barış' demek, 'hak, hukuk, adalet' demek hiç gelmedi. Bugün de terör örgütü Afrin'den camilerimize saldırırken, camide namaz kılan vatandaşlarımızı alçakça şehit ederken, yatağında uyuyan 17 yaşındaki genç kızlarımızı şehit ederken bunların sesini duydunuz mu?"

-"Kanı bozuklara bırakmayacağız"

Arif Nihat Asya'nın, "Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan..." şiirini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu iş böyle. Emperyalistlerin uşağı olmuş, teröristlere tepki göstermek yerine devlete, devletin güvenlik güçlerine, askerine, jandarmasına ve bunlarla omuz omuza cephede mücadele eden Suriyeli kardeşlerimize saldırıyorlar. İşte bir tanesi CHP'nin milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı. Terbiyesizin söylediğine bak, bu ifadelerimden de rahatsız oluyorlar. Özgür Suriye Ordusu-kullandığı ifadeyi tabii ben kullanamam, onlar için kullandığı ifadeyi kullanamam- Onlar, 'Biz Osmanlı'nın dostuyuz' diyor, 'Biz Türk'ün dostuyuz' diyor. Bu CHP'nin ahlaksız temsilcileri de onları kalkıyor maalesef terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. Şu anda Özgür Suriye Ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmedimle yan yana, Mehmedimle omuz omuza. Kolunda ne var fors olarak? Türk bayrağı var. Peki PYD'nin kolunda ne var? Amerika'nın bayrağı var. PKK'nın malum artık ne dersen de onlar var. YPG'nin var. Bu CHP, işte bu. Aynı şekilde yine CHP'nin diğer temsilcileri de bu durumda. Ama benim halkım bunları görüyor. Bunlara gereken dersi en güzel şekilde verecek. Terör örgütünün propaganda bültenlerine çevirdikleri gazetelerinde, arkasına sığındıkları meslek odalarında sabah akşam ahkam kesenlere televizyon ekranlarından hep aynı ikiyüzlülükle bunlar arzıendam ediyorlar. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Onun için de meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız."

Türkiye'nin, senelerce milletin kanını emen, eski Türkiye'nin haramzadelerinin tapulu malı olmadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin, 80 milyon vatandaşın tamamına ait olduğunu dile getirdi.

"Özellikle Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen ırkçılığa düşmeyin. Lütfen kavmiyetçilik yapmayın. Zira Rabbim bizi kabileler halinde yarattı, kavimler halinde yarattı." diyen Erdoğan, hiçbir kavmin bir diğer kavme üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün ancak ittika ve takva ile olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Biz, birbirimizi Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak olduğu için değil sadece yaratandan ötürü seveceğiz, anlayış bu olacak. Biz asla ve asla, kula kul olmayacağız. Biz sadece ve sadece Allah'a kul olacağız." diye konuştu.

Fatiha suresindeki, "Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz." ayetini de aktaran Erdoğan, "Bizim başka kapımız yok. Kim olurlarsa olsunlar, bizim yardım kapımız Allah'tır, o bize yeter. Bu ülke, bir asır önce Çanakkale'de olduğu gibi bugün de ciğerparelerini kına yakarak, cepheye gönderen analarındır, babalarındır, eşlerindir, kardeşlerindir, yarenlerindir." ifadesini kullandı.

- "Kimsenin terör seviciliği yapmasına izin vermeyiz"

"Adı, sanı, unvanı ne olursa olsun hiç kimsenin öyle cafcaflı kavramları kendine siper ederek, bu ülkede terör seviciliği yapmasına izin vermeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fikir özgürlüğünün sınırları dünyanın her yerinde bellidir. Hiçbir ülke, kendi vatandaşlarının kanını döken katil sürülerine ve bunlara kalkan olan sivil uzantılara müsamaha göstermez. Ülkemizin, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere karşı yürüttüğü istiklal ve istikbal mücadelesini gölgelemeye yönelik hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Marjinal örgütlerin, adeta hücre evine dönüşmüş kimi meslek odalarının sokakları karıştırmaya çalışmasına da asla müsaade etmeyeceğiz."

15 Temmuz'da milletin direnişi karşısında hayalleri suya düşen çevrelerin ne planladıklarını, kapalı kapılar arkasında hangi fitne kazanlarını kaynattıklarını çok iyi bildiklerinin altını çizen Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi 2019 öncesinde de kirli ve kanlı senaryolarının tamamını sahiplerinin başlarına geçirmekte kararlıyız. Ne terör örgütlerinin ne de onlara piyonluk yapan siyasetçi, aydın, sanatçı görünümlü çetenin bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

- "15 senedir heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik"

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, bugünle beraber geleceği de bu dört sütun üzerinde inşa edeceklerini belirtti. "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız ve Türkiye olacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bizi kimse yıkabilir mi? Biz içeriden ve dışarıdan yönelen tüm saldırılara rağmen garip gurebanın elinden tutmaya, yoksulun derdiyle dertlenmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Halka hizmet, hakka hizmettir." emrini kendilerine rehber kılarak, 15 yıldır diğer vilayetlerle beraber Batman'a da hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 senedir heyecanımızdan, azmimizden, millete hizmet sevdamızdan hiçbir şey kaybetmedik. Bu vatana aşkla, tutkuyla bağlıysak bugün de aynı hissiyatla bağlıyız. Oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımızı kucaklıyor, şehirlerimiz arasında ayrım yapmadan; dili, dini, etnik kimliği veya siyasi görüşünden dolayı hiç kimseyi dışlamadan ülkemize hizmet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni yeni rekorlar kırıyoruz"

Mazlumların sığınağı olan bu ülkeyi 2023'te dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri yapmayı hedeflediklerine dikkati çeken Erdoğan, asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu aziz milleti en kaliteli en güzel hizmetlerle buluşturmakta kararlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıldır bu hedefler doğrultusunda çok ciddi mesafe aldıklarını da aktardı. Geçmişte, IMF kapılarında sıraya giren bir Türkiye olduğunu anımsatan Erdoğan, iktidara geldiklerinde 23,5 milyar dolar olan IMF'ye borcun 2013'te ödendiğini dile getirdi.

IMF'nin Türkiye'nin borç ister hale geldiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımız 36 milyar dolardı, ama şimdi ihracatımız nereye geldi, 158 milyar dolar. Yeni bir rekor. Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 120 milyar dolara geldik. Yeni yeni rekorlar kırıyoruz. Daha nice rekorlar kıracağız. Üzerimizde bayrağımızı taşıyan pasaportumuzun itibarını biz artırdık. Sağlıkta, ulaşımda, istihdamda, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, birçok alanda bu adımları atarak bu yola devam ediyoruz."

- Batman'a yapılan yatırımlar

Yatırımlarda Batman'ı ihmal etmediklerini belirten Erdoğan, son 15 yılda kente yapılan yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu süre içerisinde yaptığımız yatırım 12 milyar lira. Batman'a 3 bin 628 adet yeni derslik kazandırdık. Bugün 13 binden fazla öğrencisi olan Batman Üniversitesini biz kurduk. Şimdi 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun da inşasında sona geliyoruz. İki aya kadar stadyumumuzu tamamlayıp açılışını yapacağız. Aralarında 300 yataklı Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de bulunduğu üç adet sağlık tesisinin yapımı devam ediyor. TOKİ kanalıyla Batman'da 15 yılda 4 bin 700 konut projesi kazandırdık. Biz geldiğimizde 13 kilometrecik bölünmüş yol vardı. Biz buna 132 kilometre daha bölünmüş yol ilave ettik ve 145 kilometreye çıkardık. Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolu yeni projelerimizin arasındadır."