Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ve Sincar'da 3732 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin ve Sincar'daki etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3732 olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaya ilişkin, "Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite...' Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da..." dedi. Erdoğan, okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydan bırakmayacağını belirtti.

Erdoğan, CHP'li yöneticilerin Afrin eleştirilerine ilişkin olarak, "CHP'nin Genel Başkanı ve yöneticileri o kadar çok yalan, yanlış, iftira dile getiriyorlar ki biz artık takibi bıraktık. Bunlar değil miydi Afrin'e girişimizin doğru olmadığını söyleyen? 'Afrin'e girmek yanlıştır' diyen bunlar değil miydi ama Afrin zaferi ilan edilince bu sefer de utanmadan, sıkılmadan Afrin zaferini kutlamaya kalktılar. Sıkıysa kutlama. Çünkü bu millet o zaman Osmanlı tokadını bunlara farklı atar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyoğlu'nda 16 Nisan halk oylamasında daha iyi bir sonuç bekliyordum. Evimizden daha fazla oyun gelmesi gerekirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tercihini daima AK Parti'den yana kullanıp, adeta herkese ders veren bir ilçedir Beyoğlu. 1989 Beyoğlu belediye seçimleri bizim çıkışımızın yaşandığı bir yerdir. 1989'da oyunlar oynandı ama 1994'te bu oyunlar kökünden bozuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumuzun hemen her kesimiyle hedeflerine kilitlenmiş bir Türkiye var, bir Beyoğlu var. Allah'ın izniyle hiçbir konuda geriye gidiş olmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik! Sizlerle birlikte dimdik duracağız. Allah'ın izniyle bizi sindiremeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de ve Sincar'da şu ana kadar 3732 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O mazlum, o mağdur Afrinliler topraklarına dönmeye başladı. Şimdi ne yapıyorlar benim Mehmedimi kucaklıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite" Tamam da bu üniversitenin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra! Bunlar o üniversiteye leke sürüyor. Üniversitemizi lekelememek adına ismini anmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın çok daha dikkatli olması gerekir