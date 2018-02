Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sefer görev emri olanlar hazır olsun

Erdoğan, Kahramanmaraş Spor Kompleksi'ndeki salonda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini coşkuyla karşılayanlara teşekkür etti.

"Bu heyecanınız, bu coşkunuz ve buradan Maraş'ın tüm ilçelerindeki ve mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum." diyerek kendisini karşılayanları selamlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm teşkilatlarında vazife yapanlara teşekkür etti, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, kongrenin, Kahramanmaraş ile ülke, millet ve demokrasi için hayırlı olmasını temenni etti.

"Kahramanmaraş, siz bir başkasınız. Siz 16 Nisan halk oylamasında yüzde 74'lük 'Evet' oranıyla tüm Türkiye içinde yedinci sırada yer alarak destan yazdınız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Şiir yazdığınızı bilirdim, makaleleri de bilirdim. Ama destan yazdığınızı da öğrenmiş oldum. Bu, Maraş'ın son yıllardaki seçimlerde ortaya koyduğu en iyi neticedir." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl önce toplu açılış töreni nedeniyle Kahramanmaraş'a geldiğinde kendisine verdikleri sözü tutan "edelere" teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemizde Maraş'ın verdiği bu desteği asla unutmayacağız. 2023 hedeflerimiz konusunda bu şehri yine en önde görmek istiyoruz. Bu kutlu şehir, tarihin her döneminde ülkesine, milletine, ezanına, bayrağına, özgürlüğüne, geleceğine her daim sahip çıkmıştır. Maraş'ın kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının sözüyle, edasıyla, her halinden kahramanlık akar."

- "Kahramanlık unvanının ve madalyasının bu şehre çok yakıştığı bir gerçek"

"Zafer yolu vardı kara bağrında / Nice canlar helak oldu yolunda / Bütün ülkemizde Anadolu'da / Siftah mermisini yaktı Maraşlı. Eser oldu bu iş tarihte durur. İnsanlar fanidir sonunda ölür / Haksızlık sonunda belasını bulur / Unutulmaz bir iş yaptı Maraşlı." şiirini okuyan Erdoğan, cesaretiyle, gözünün kararlılığıyla, çalışkanlığıyla destanlara konu olan Kahramanmaraş'ın, gönül dünyasının zenginliğiyle de Türkiye'de apayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Necip Fazıl'dan Abdürrahim Karakoç'a, Cahit Zarifoğlu'ndan Erdem Beyazıt'a, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar nice şairin, yazarın, fikir/düşünce adamının bu şehirden çıkmasının bir sebebinin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunların da durup dururken olmadığını vurgulayarak, "Dertli adam oldukları için yazdılar. Dertli adam oldukları için o şiirleri döktürdüler. Güzel insanların şehri Maraş'ın mümbitliği havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyoruz ama 'kahramanlık' unvanının ve madalyasının bu şehre çok yakıştığı bir gerçektir onu biliyoruz." dedi.

- "Bıçak kemiğe dayandı"

Erdoğan, Türkiye'nin bugün, Kahramanmaraş'ın 98 yıl önce zaferle neticelendirdiği kahramanlığı tüm güney sınırları boyunca sergilediğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Türkiye, 81 vilayetiyle 81 milyon vatandaşıyla 98 yıl önceki Maraş olup istiklaline ve istikbaline el uzatanlara karşı topyekun kıyama kalkmıştır. Son 4-5 yıldır ülkemize yönelik o kadar çok saldırı oldu ki, artık milletimizin sabrı kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak bizi binlerce yıllık komşularından, kardeşlerinden, ayrılmaz bir parçamız olan coğrafyalardan koparmak istiyorlar. Bu uğurda, adını sürekli değiştirmelerine, tüm cilalamalarına rağmen, çabalamalarına rağmen terör örgütleriyle kol kola girmekten çekinmiyorlar. Teröristin yanında poz verdiklerinde Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Halbuki bu görüntü sadece onların asırlardır dünyaya empoze ettikleri demokrasi, meşruiyet, hak, özgürlük gibi kavramların içini boşaltıyor. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek, inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar. Ama giden kol, kanat geri gelmez."

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1931 olduğunu açıkladı.

"Reis bizi Afrin'e götür" sloganına Erdoğan, "Edeler, 15 Temmuz'da ne dedik? 'Meydanlara' dedik. Siz ne yaptınız, 15 Temmuz'da meydanlara döküldünüz. Şimdi de böyle bir karar aldığımız anda, hemen haberi veririz, önce şahsım sonra da inanıyorum ki edeler ve milletim hep birlikte cepheye yürürüz." karşılığını verdi.

Cuma günü Mehmetçik'in cephede cuma namazı kıldığını ifade eden Erdoğan, "Evde ağlaştık. Elhamdülillah, Mehmedimiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyor ve düşmana doğru yürüyor. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Şimdi yeniden diriliyor ve hesabını soruyor millet. Sormaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki güçleri de eninde sonunda çökerteceklerini, buna tüm kalpleriyle inandıklarını ve iman ettiklerini söyledi. "Rabbim, 'Allah'ın yardımı evelallah yakındır, onu müjdele' diyor. Biz de şimdi müjdeye doğru koşuyoruz." diyen Erdoğan, bu milletin Mehmetleri ile o müjdeye nail olacağını belirtti.

- "Geride paçavraya dönmüş itibarlar kalacaktır"

Erdoğan, salondakilerin Afrin'e gitme yönündeki talepleri üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gitme kararını verdiğimiz zaman biz sizi buralarda bırakmayız. Merak etmeyin, beraber gideriz. Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar öncelikli hazır olsunlar ama şu anda ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz. Geride sadece yaralanmış dostluk, müttefiklik ilişkileri, kıymeti kalmamış kavramlar, kimsenin itibar etmediği sözler, paçavraya dönmüş itibarlar kalacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında, bordo bereli kıyafetiyle asker selamı veren ve ağlayan kız çocuğunu görmesi üzerine, "İşte bizim bordo berelilerimizde de var ama bordo bereli ağlamaz." ifadesini kullandı.

Kız çocuğunu konuştuğu platforma alan Erdoğan, çocuğu öptü ve "Jandarma Özel Harekat. Yarbay. Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şey hazır." şeklinde konuştu.

- 2023 hedefleri

"Maraş'tan Bir Haber Geldi" türküsünden dizeler okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar da çok yakında keşke yapmasaydık diyecekler. O zaman belki bu türkü dillerinin ucuna gelecek ama iş işten geçmiş olacaktır. Bu böyle biline. Sahada Türkiye ile baş edemeyeceklerini görenlerin dünya çapında yalana iftiraya, çarpıtmaya dayalı bir propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacaktır. Hakikatlerin karşısında bu yalanlar tıpkı güneşi gören buz kütlesi gibi eriyip, buharlaşıp gidecektir.

Bu nesil, özellikle de AK Parti teşkilatlarında görev alanlar, partimize gönül verenler tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Biz medeniyetimizin köklerini bulduğumuz Asrı Saadet'ten geleceğe kurulan köprünün tam üzerinde yeni bir inkişafın yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Çok anlamlı bir nokta. 1071'den 2071'e uzanan coğrafyamızı, vatanımız haline dönüştürme mücadelemizin yeni ve önemli bir safhasını yürütüyoruz. Çağ kapatıp çağ açtığımız 1453'ten 2053'e giden yolda ülkemizi bir üste, seviyeye taşıma imkanına sahibiz. 1923'te kurduğumuz Cumhuriyetimiz 100. yılı olan 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma hedefini gerçekleştirmek için azimliyiz. Bütün bunları başardığımızda, umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dostlarımızın önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır."

Erdoğan, hiçbir zaman elinin ulaşabildiği, gücünün yettiği her yeri sömürüp, tüm zenginlikleri kaynakları kendisi için kullanan bir millet olmadıklarını, olmayacaklarını dile getirdi.

- "Çekilen acılara kayıtsız kalamayız"

Hiçbir zaman sadece kendi güvenlikleri ve refahlarını düşünüp, başkalarının acıları, gözyaşları, hatta kanları üzerinden kendilerine suni bir dünya kurmadıklarını, kurmayacaklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsana hak ettiği değerle bakmayan kimsenin, hiçbir anlayışın bizim nezdimizde kıymeti olamaz. Bizim kendimize belirlediğimiz tüm vizyonlar hem tarihi anlamları hem de gelecekteki hedeflerimiz itibarıyla kucaklayıcı, kuşatıcı, inşa edicidir. Dünyayı kimlerin yıktığını, insanları kimlerin değersiz hale getirdiğiniz baktığımızda hep birlikte görüyoruz. Bu çarpık düzene 'dur' demek millet ve devlet olarak boynumuzun borcudur. Suriye'nin, Irak'ın, Filistin'in, Libya'nın ve gönül coğrafyamızdaki diğer bölgelerin yıkık şehirlerine ve yıkıntıların altında yitip giden annelere, yavrulara, ninelere, onların arkasından dökülen gözyaşlarına, çekilen acılara kayıtsız kalamayız. Eğer başkalarının yaptığı gibi bu görüntüleri film sahnesi gibi hissetmeden ve hiddetlenmeden seyredersek çok geçmeden aynı şeyin bizim başımıza gelmesi kaçınılmaz olur. Aylan bebekler ile biz ağladık, onların derdiyle biz dertlendik. Denizlere dökülen yavruları kurtarma mücadelesini bizim askerimiz verdi. Diğerleri sadece seyretti. Allah'ın izniyle kimsenin Türkiye'yi bu hale düşürmesine izin vermeyeceğiz. İnancımız ve vatanınızı kaybettiğimizde geriye bir kuru tenden başka bir şey kalmayacağını biliyoruz."

Erdoğan, konuşmasında, Yunus Emre'nin "Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil." dizelerine de yer verdi.

Kahramanmaraşlı üreticilere 1,5 milyar liralık tarımsal destek verdiklerini bildiren Erdoğan, mazotta yüzde 50 sübvansiyon sağlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'da yeni yönetim sistemiyle birlikte, Türkiye'nin her alanda gerçekleştireceği ilerlemeden, Kahramanmaraş'ın da payına düşeni alacağını belirterek, "Dün hürriyetin kahramanı olan Maraş'ın, önümüzdeki dönemde üretimin, ticaretin, sanayinin, tarımın, eğitimin, kültürün de kahramanı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Kahramanmaraş bugüne kadar beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı, inşallah yine uğratmayacak." dedi.

- "Fırsatın kazası olmaz"

Dünyanın gündeminde yeni İpek Yolu Projesi'nin olduğuna işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Dünya ticaretinde yepyeni bir dönemin habercisi olan bu projenin güzergahı üzerinde Kahramanmaraş var. Fırsatları, şehirlerin ve insanların önlerine bu tür büyük projeler çıkarır. Bunu değerlendirmek o şehirlerin ve insanların kendi bilecekleri iştir. Sizin kaçırdığınız her fırsatın müşterisinin hazır olduğunu unutmayın. Fırsatın kazası olmaz. Madem Kahramanmaraş böylesine büyük bir imkanı yakaladı, öyleyse devlet kurumları bir yandan, sizler diğer yandan el ele verip, mümkün olan en iyi neticeye ulaşmanın gayreti içine girmelisiniz."

- "Tüm çabanın devletten beklendiği yanlış bir anlayış vardı"

Eskiden Türkiye'de tüm yatırımların, hizmetlerin, çabanın devletten beklendiği yanlış ve yanıltıcı bir anlayış olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu anlayışı kökten değiştirdiklerini söyledi.

Devletin altyapıyı kuracağını, yatırımı ve üretimi işadamlarının yapacağını kaydeden Erdoğan, "Yol var mı, var. Karayolu, tren yolu, havayoluyla tekmili birden var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji noktasında gayet iyi bir yerde olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin her yerine 7 gün 24 saat kesintisiz enerji verebilen bir sistem olduğunu kaydetti.

Şehirlerin yaşanacak hale geldiğini belirten Erdoğan, kamu kurumları, belediyeler, özel sektörün her ihtiyacı karşılayacak bir şehircilik örneğini ortaya koyduklarını söyledi.

Türkiye'de gerek ortaöğretim ve yüksekokul düzeyinde gerek lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde iyi yetişmiş insan potansiyelinin mevcut olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin üretimden ihracata her konuda bilgi, tecrübe ve potansiyel sahibi olduğunu belirtti.

- "Onlar, yan gelip yatarak para kazananlardan değil"

En mütevazisinden en büyüğüne kadar çok çalışkan, başarılı azimli bir iş dünyasının mevcut olduğuna işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Havaalanından gelirken, elleri paslı, nasırlı, çalışkan, gayretli, Kahramanmaraş'ın kahraman iş dünyasını gördüm. Onlar gayretli. İsim vermeyeceğim, onlar bazı komşularda olduğu gibi yan gelip yatarak para kazananlardan değil. Kir, pas çalışarak kazananlardan. Söz konusu Maraş olduğunda bütün bunları iki, üç, on katıyla çarpmak lazım. Kahramanmaraş'a geldiğim andan itibaren gördüğüm heyecan, coşku, şu anda karşımda duran şu manzara, ülkemizin ve şehrimizin geleceği için bana çok büyük ümit veriyor. Gösterdiğiniz bu samimi ilgi için teşekkür ediyorum."

- "Bu inancı kimse çökertemez"

Erdoğan, Türkiye'nin kalkınmasındaki sırrın, "tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak" anlayışında yattığını vurguladı.

"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, bu inancı kimsenin çökertemeyeceğini söyledi.

- Notlar

Kentte yapımı yeni tamamlanan spor kompleksinin bulunduğu alan ve çevresi Türkiye ve AK Parti bayraklarıyla süslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek için gelen binlerce vatandaş, salonun dışında kurulan platformdan kongreyi ve konuşmaları takip etti.

Salona asılan pankartlarda "Haykır hakikati, inlesin dağ ile taş. Seni yalnız bırakmaz her ferd-i Kahramanmaraş", "Maraşlı şairdir, Maraşlı yazar. Emir gelsin Reis'ten Osmanlı tokatıyla tarih yazar" ifadeleri dikkati çekti. Ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" yazılı bir pankartla da "Rabia" vurgusu yapıldı.

Salonda bulunan bir kişinin ise AK Parti ve Türkiye bayraklarının arasında MHP bayrağı salladığı görüldü.

- Erdoğan'ı zeytin dalı ile karşıladılar

Erdoğan, konuşması sırasında kendisine seslenen bir gruba, "Sağlık meslek liselerini bitirenler, hemşire yardımcısı olarak göreve başlayacak. Ondan sonra terfi edeceksiniz, terfi ettikçe de hemşire ve daha sonra da hemşirelikte terfiye başlayacaksınız." diyerek karşılık verdi.

Öte yandan Erdoğan, şehre gelişinde, uçaktan indikten sonra Karacasu Mahallesi Kavşağı'nda bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. MADO çalışanları, "Sayın Cumhurbaşkanım, madalyalı şehre hoş geldiniz" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

Geçtiği güzergahta bulunan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı, zeytin dalları ve karanfillerle Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kongreye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Mustafa Ataş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, milletvekilleri ve partililer katıldı.