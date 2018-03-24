Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesini açıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun İl Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesini açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitemizin kuruluşuyla ilgili karar, önceki gün Yükseköğretim Kurulumuzda alındı' dedi.