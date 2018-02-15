Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan iki liderin pazar günü görüşeceği belirtildi.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan iki liderin pazar günü görüşeceği belirtildi.
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