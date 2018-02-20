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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüştü

AK Parti ile MHP arasında 'cumhur ittifakı'nda anlaşmanın sağlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yeni partiler de katılabilir' demişti. Bu sözlerin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ile görüştü

DESTİCİ 'CUMHUR' İTTİFAKI İÇİN 'HAYIRLI OLSUN' DEMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MHP ittifakının adının 'Cumhur' olduğunu açıklaması ile ilgili, "Hayırlı olsun. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim" yorumunda bulunmuştu.

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