Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birliğimizi bozamazlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden başlatılan tartışmalara sert tepki gösterdi: İstifa asla söz konusu değil. Bu birliğimize yönelik trol ahlaksızlığıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turuna çıktı. Cezayir’e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şu mesajları verdi…
- GÜNDEM KUDÜS: Cezayir bizim bölgedeki en güçlü ticaret ortaklarımız arasındadır. Ziyaretim sırasında yapacağımız görüşmelerde hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Kudüs, Suriye ve Libya gibi ülkelerimizi etkileyen konularda istişareler yapacağız.
- İLK ZİYARET: Cezayir’in ardından Moritanya’ya geçeceğim. Bu ziyaret Türkiye’den Moritanya’ya cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.
- BAĞLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ: Moritanya’nın ardından Senegal’in başkenti Dakar’a bir ziyarette bulunacağım. Senegal ile aramızdaki yakın bağları daha da güçlendirmek istiyoruz.
- SON DURAK MALİ: Afrika turunun son ayağında Mali’ye geçeceğim. Bu ziyaret de Türkiye’den Mali’ye cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olacak.
- FETÖ’NÜN KARANLIK YÜZÜ: Terör örgütü FETÖ’nün en çok istismar ettiği ülkeler Afrika’da bulunuyor. Aynı şekilde örgütün kanlı ve karanlık yüzünü ilk keşfeden, örgütün tasfiyesine dair adım atan ülkeler de Afrika kıtasındadır. Çabalarımız sayesinde birçok ülke örgütle iltisaklı okulları kapattı ve Maarif Vakfımıza devretti. Moritanya, Senegal ve Mali bu ülkelerin başında geliyor. Vakfımızın ülkemizi ve Türk milletini en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum.
- MÜSLÜM ADIMLARI: (PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslüm’in Prag’da gözaltına alınması ve Türkiye’nin iade talebi) Malum konunun Interpol ayağı var, konunun tabii oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları Dışişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız müşterek çalışmalarla takip ediyorlar.
- ACIMASIZCA SÜRÜYOR: (BM’nin Suriye’de ateşkes kararına karşın, Doğu Guta’da rejimin bombalamayı sürdürmesi) BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararı, ki bu Suriye’deki Doğu Guta’yı kapsayan ateşkesle alakalı süreç, buradan karar çıktı. Çıkmasına rağmen iki gündür orada bu ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız şekilde devam ediyor. Malum burayla ilgili biz aylar öncesinden başta sayın Putin olmak üzere sayın Ruhani’ye, ‘Çocuk, kadın yaşlı, bu insanları lütfen bize verin, biz bunların tedavilerini ülkemizde yapalım.’ dememize rağmen, bunlar bize verilmedi ve rejime bunlar teslim edildiler. Tabii rejimde de bunların akıbeti meçhul.
- TAKİPÇİSİYİZ: Bugün (dün) sayın Macron ile yaptığım görüşmede bu konuyu etraflıca inceledik. Macron’un da bu konudaki hassasiyetini çok açık, net biçimde gördüm. Kendilerinin de aynı şekilde buradan rahatsızlığını bizzat kendi ifadeleriyle anlamış bulunuyorum. Bizler de bunu yine hem BM Güvenlik Konseyi’ndeki ülkelerle, BM’de ayrıca takip etmek suretiyle Doğu Guta’daki bu zulmün bir an önce son bulması yolunda takipçisi olacağız. Ağırlıklı olarak da sayın Putin ile bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Aynı şekilde İran ile bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz.
- DUYGUSAL DAVRANDI: (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklaması ve istifa iddiaları) Bu söylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar, bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın Trabzon’daki konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık şahsıyla alakalı olabilir ama ben de kendisiyle dün akşam görüştüm. Böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vesaire falan bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası vesaire bu tür şeyler asla söz konusu değil. İşte bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’yi troller idare etmeyecek. Türkiye’yi biz idare ediyoruz, biz idare etmeye devam edeceğiz.
Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından Houri Boumediene Havaalanı’nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmenin ardından Cezayir Şehitler Abidesi’ne çelenk bıraktı, dua etti.
Erdoğan ile Macron Afrin’i konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. İki lider, Suriye’deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Erdoğan, Afrin’in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye’ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti. Görüşmede, Suriye’deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına değinildi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
SANATÇILARDAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Sanatçılar, dün 64 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Erdoğan, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı-senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut’u
kabul etti. Beylerbeyi Sarayı’nda basına kapalı gerçekleştirilen kabulde sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade etti. Türkiye’nin devleti ve milleti ile bütün zorlukları aşabilecek kudret ve iradeye sahip olduğunu vurgulayan sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı.
LİDERLER ARADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğum gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından telefonla aranarak tebrik edildi. Erdoğan, dün sabah önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ardından da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü. Her iki liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü vesilesiyle tebriklerini ilettikleri, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diledikleri kaydedildi.
KLİPLİ KUTLAMA
Bu arada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde misafir edilen çocuklar, yaşlılar ve Suriyeliler, çekilen kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Klipte, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan Fevzi el Cüneydi de yer aldı. Çocukların ‘Tayyip dede” diye seslendiği videoda 16 yaşındaki Cüneydi “Binlerce teşekkür kıymetli baba” ifadelerini kullandı.
BEYLERBEYİ’NDE ZİRVE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’ı kabul etti. Beylerbeyi Sarayı’nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, bir saat sürdü.
SENEGAL BASINI BÖYLE YAZDI
Dakar güçlü Türk lider için hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Senegal’e yapacağı ziyaret, ülkenin önde gelen basın organlarında geniş yer aldı. Erdoğan’ın Afrika turu kapsamında Cezayir ve Moritanya’dan sonra yarın ülkeye gerçekleştireceği ziyarete, ülke basını son bir haftadır geniş yer veriyor. Fransızca yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerden Le Soleil, ziyareti “Hoş geldiniz, Sayın Başkan” şeklinde manşetten duyurdu. Gazetenin haberinde, “Dakar, 28 Şubat’ta uluslararası diplomasi satrancında verimli hamleler yapan güçlü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya hazırlanıyor.” ifadeleri kullanıldı.
EN YOĞUN ZİYARET EDEN İSİM
Senegal’de yerel dil Wolofça ile Fransızca yayın yapan Leuz TV ise, Erdoğan’ın ülkedeki Türk yatırımcıları teşvik amacıyla Türk firmalarınca Senegal’de inşa edilen havalimanı, spor salonu, kongre merkezi ve uluslararası büyük hali ziyaret edeceği kaydedildi. Afrika haberlerini sayfasına taşıyan Intellivoire internet sitesinin haberinde de bazılarına birden fazla olmak üzere 39 Afrika ülkesine giden Erdoğan’ın, dünya liderleri arasında kıta ülkelerini bu kadar yoğun ziyaret eden ilk lider konumunda olduğu vurgulandı.
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