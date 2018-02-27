Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birliğimizi bozamazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turuna çıktı. Cezayir’e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şu mesajları verdi…

- GÜNDEM KUDÜS: Cezayir bizim bölgedeki en güçlü ticaret ortaklarımız arasındadır. Ziyaretim sırasında yapacağımız görüşmelerde hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Kudüs, Suriye ve Libya gibi ülkelerimizi etkileyen konularda istişareler yapacağız.

- İLK ZİYARET: Cezayir’in ardından Moritanya’ya geçeceğim. Bu ziyaret Türkiye’den Moritanya’ya cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.

- BAĞLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ: Moritanya’nın ardından Senegal’in başkenti Dakar’a bir ziyarette bulunacağım. Senegal ile aramızdaki yakın bağları daha da güçlendirmek istiyoruz.

- SON DURAK MALİ: Afrika turunun son ayağında Mali’ye geçeceğim. Bu ziyaret de Türkiye’den Mali’ye cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olacak.

- FETÖ’NÜN KARANLIK YÜZÜ: Terör örgütü FETÖ’nün en çok istismar ettiği ülkeler Afrika’da bulunuyor. Aynı şekilde örgütün kanlı ve karanlık yüzünü ilk keşfeden, örgütün tasfiyesine dair adım atan ülkeler de Afrika kıtasındadır. Çabalarımız sayesinde birçok ülke örgütle iltisaklı okulları kapattı ve Maarif Vakfımıza devretti. Moritanya, Senegal ve Mali bu ülkelerin başında geliyor. Vakfımızın ülkemizi ve Türk milletini en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum.

- MÜSLÜM ADIMLARI: (PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslüm’in Prag’da gözaltına alınması ve Türkiye’nin iade talebi) Malum konunun Interpol ayağı var, konunun tabii oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları Dışişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız müşterek çalışmalarla takip ediyorlar.

- ACIMASIZCA SÜRÜYOR: (BM’nin Suriye’de ateşkes kararına karşın, Doğu Guta’da rejimin bombalamayı sürdürmesi) BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararı, ki bu Suriye’deki Doğu Guta’yı kapsayan ateşkesle alakalı süreç, buradan karar çıktı. Çıkmasına rağmen iki gündür orada bu ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız şekilde devam ediyor. Malum burayla ilgili biz aylar öncesinden başta sayın Putin olmak üzere sayın Ruhani’ye, ‘Çocuk, kadın yaşlı, bu insanları lütfen bize verin, biz bunların tedavilerini ülkemizde yapalım.’ dememize rağmen, bunlar bize verilmedi ve rejime bunlar teslim edildiler. Tabii rejimde de bunların akıbeti meçhul.

- TAKİPÇİSİYİZ: Bugün (dün) sayın Macron ile yaptığım görüşmede bu konuyu etraflıca inceledik. Macron’un da bu konudaki hassasiyetini çok açık, net biçimde gördüm. Kendilerinin de aynı şekilde buradan rahatsızlığını bizzat kendi ifadeleriyle anlamış bulunuyorum. Bizler de bunu yine hem BM Güvenlik Konseyi’ndeki ülkelerle, BM’de ayrıca takip etmek suretiyle Doğu Guta’daki bu zulmün bir an önce son bulması yolunda takipçisi olacağız. Ağırlıklı olarak da sayın Putin ile bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Aynı şekilde İran ile bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz.

- DUYGUSAL DAVRANDI: (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklaması ve istifa iddiaları) Bu söylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar, bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın Trabzon’daki konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık şahsıyla alakalı olabilir ama ben de kendisiyle dün akşam görüştüm. Böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vesaire falan bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası vesaire bu tür şeyler asla söz konusu değil. İşte bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’yi troller idare etmeyecek. Türkiye’yi biz idare ediyoruz, biz idare etmeye devam edeceğiz.