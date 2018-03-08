Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Darussalam Büyükelçisi Kasım'ı kabul etti

<p> Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kasım, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.</p> <p> Kasım'ın beraberindeki büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından fotoğraf çektirildi.</p> <p> </p>
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