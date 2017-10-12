Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ’cüleri balkanlardan sokup atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Sancak bölgesi belediye başkanlarıyla görüşen Erdoğan, daha sonra Novi Pazar Belediyesi önünde Sancaklılara hitap etti… Birlik beraberlik mesajı veren Erdoğan, şunları söyledi…

DOBRA İNSANLAR: Sırbistan’ın bu güzel bölgesinin güzel, yiğit, dobra insanları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere de Türkiye’de yaşayan 80 milyon vatandaşımızın tamamıyla birlikte sizlerin öz kardeşleri olan Sancaklıların selamlarını getirdim.

VUCİC’E TEŞEKKÜR: Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönemi başlattık. Bu vesileyle değerli dostum Vucic’e sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

ETNİK MİLLİYETÇİLİK AYIRMAMALI: Bugün burada yaşadığımız şu birliktelik ülkeler ve halklar olarak barış, huzur ve refah içindeki bir geleceğe ne kadar hasret olduğumuzu gösteriyor. İnanıyorum ki bizi etnik milliyetçilikler ayırmamalı, tam aksine bizi Sırbistan birleştirmelidir. Ülkemizdeki Sancak kökenli vatandaşlarımızla, Sırbistan’daki Boşnak azınlık iki ülke arasındaki en önemli köprülerden biridir. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu bağları daha da güçlendireceğiz.

O GECEYİ UNUTMADIK: Buradaki kardeşlerimizin gönlündeki özel yerimizin öyle sadece sözde olmadığını 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Vucic’in de işin başını çektiği o geceyi unutmam mümkün değil. Sizler duanızı bizden esirgemediniz.

HAKİKİ KARDEŞİMSİNİZ: Türkiye’ye destek olan Sancak halkı bizim hakiki kardeşimiz olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Sancak halkının, Türk halkıyla terörle mücadele konusunda dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğine inanıyorum. İnşallah el birliğiyle değerli dostum Vucic’in, FETÖ’ye karşı nasıl bir mücadele verdiğini biliyorum.

İHANET ÇETESİ: FETÖ denilen bu ihanet çetesini ülkemizden olduğu gibi Balkanlar’dan da söküp atacağız. Bu hususta Vucic’e de özellikle güvenimiz, itimadımız tam. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vucic olmuştur. Bu duruşuyla gerçek dostumuz olduğunu gösteren Sayın Vucic’e huzurlarınızda şahsım, milletim adına bir kere daha teşekkür ediyorum.

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ: Batı Trakya’da, Rodoplarda, Belgrad’ta, Sancak’ta, Balkanlar’ın neresinde olursa olsun bu coğrafyanın tüm halkları bizim kardeşimizdir. Diğer ülkeler gibi Sırbistan’ın da birlik, beraberlik, dirlik içinde olmasını, müreffeh bir hale gelmesini istiyoruz, bunun için de her alanda ve her yerde iş birliği yapmaya hazırız.

5 BİN TON ET: İş adamlarımızı Sırbistan’da ve bu bölgeye yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. Halkbank’ın ülke genelinde ve burada açtığı şubeler, bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adım olmuştur. Dün 5 bin ton buradan et ithalatıyla ilgili imzalar atıldı.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ: Yol medeniyet anlamına geliyor. Bu zor topografik yapının olduğu bölgede bu yollar da yapılacaktır. Belgrad-Saraybosna yoluyla ilgili müjdeyi de değerli dostum Sayın Vucic’in çalışmalarıyla hayata geçireceğiz. Tabii ki Novi Pazar’ı yakından ilgilendiren ve çok yakında fiilen hayata geçeceğine inandığım bu yol, bölge ülkeleri arasındaki bir barış ve kardeşlik köprüsü olacaktır.