Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ’cüleri balkanlardan sokup atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan hainleri Sırbistan’dan uyardı: FETÖ denilen bu ihanet çetesini ülkemizden olduğu gibi Balkanlar’dan da söküp atacağız. Bu hususta Sayın Vucic’e de özellikle güvenimiz, itimadımız tam.
- SEVİL NURİYEVA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Sancak bölgesi belediye başkanlarıyla görüşen Erdoğan, daha sonra Novi Pazar Belediyesi önünde Sancaklılara hitap etti… Birlik beraberlik mesajı veren Erdoğan, şunları söyledi…
DOBRA İNSANLAR: Sırbistan’ın bu güzel bölgesinin güzel, yiğit, dobra insanları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere de Türkiye’de yaşayan 80 milyon vatandaşımızın tamamıyla birlikte sizlerin öz kardeşleri olan Sancaklıların selamlarını getirdim.
VUCİC’E TEŞEKKÜR: Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönemi başlattık. Bu vesileyle değerli dostum Vucic’e sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.
ETNİK MİLLİYETÇİLİK AYIRMAMALI: Bugün burada yaşadığımız şu birliktelik ülkeler ve halklar olarak barış, huzur ve refah içindeki bir geleceğe ne kadar hasret olduğumuzu gösteriyor. İnanıyorum ki bizi etnik milliyetçilikler ayırmamalı, tam aksine bizi Sırbistan birleştirmelidir. Ülkemizdeki Sancak kökenli vatandaşlarımızla, Sırbistan’daki Boşnak azınlık iki ülke arasındaki en önemli köprülerden biridir. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu bağları daha da güçlendireceğiz.
O GECEYİ UNUTMADIK: Buradaki kardeşlerimizin gönlündeki özel yerimizin öyle sadece sözde olmadığını 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Vucic’in de işin başını çektiği o geceyi unutmam mümkün değil. Sizler duanızı bizden esirgemediniz.
HAKİKİ KARDEŞİMSİNİZ: Türkiye’ye destek olan Sancak halkı bizim hakiki kardeşimiz olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Sancak halkının, Türk halkıyla terörle mücadele konusunda dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğine inanıyorum. İnşallah el birliğiyle değerli dostum Vucic’in, FETÖ’ye karşı nasıl bir mücadele verdiğini biliyorum.
İHANET ÇETESİ: FETÖ denilen bu ihanet çetesini ülkemizden olduğu gibi Balkanlar’dan da söküp atacağız. Bu hususta Vucic’e de özellikle güvenimiz, itimadımız tam. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vucic olmuştur. Bu duruşuyla gerçek dostumuz olduğunu gösteren Sayın Vucic’e huzurlarınızda şahsım, milletim adına bir kere daha teşekkür ediyorum.
İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ: Batı Trakya’da, Rodoplarda, Belgrad’ta, Sancak’ta, Balkanlar’ın neresinde olursa olsun bu coğrafyanın tüm halkları bizim kardeşimizdir. Diğer ülkeler gibi Sırbistan’ın da birlik, beraberlik, dirlik içinde olmasını, müreffeh bir hale gelmesini istiyoruz, bunun için de her alanda ve her yerde iş birliği yapmaya hazırız.
5 BİN TON ET: İş adamlarımızı Sırbistan’da ve bu bölgeye yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. Halkbank’ın ülke genelinde ve burada açtığı şubeler, bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adım olmuştur. Dün 5 bin ton buradan et ithalatıyla ilgili imzalar atıldı.
KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ: Yol medeniyet anlamına geliyor. Bu zor topografik yapının olduğu bölgede bu yollar da yapılacaktır. Belgrad-Saraybosna yoluyla ilgili müjdeyi de değerli dostum Sayın Vucic’in çalışmalarıyla hayata geçireceğiz. Tabii ki Novi Pazar’ı yakından ilgilendiren ve çok yakında fiilen hayata geçeceğine inandığım bu yol, bölge ülkeleri arasındaki bir barış ve kardeşlik köprüsü olacaktır.
ACILAR ARTIK SON BULSUN
Geçmişte yaşanan acılar artık son bulsun istiyoruz. Bu acıları artık yaşamayalım istiyoruz. Biz nerede olursa olsun hiçbir topluma yapılan haksızlığı mazur karşılamadık, tasvip etmedik, böyle bir yanlışa da destek vermedik. Balkanlar’da dışarıdaki güçlerin kışkırtmasıyla ortaya çıkan her kaosun, çatışmanın bedelini sadece ve sadece buradaki insanlar ödüyor. Gün geliyor herkes çekip gidiyor ama yürekleri yangın yerine dönmüş insanlar burada yine yan yana yaşamaya devam ediyor. Onun için diyoruz ki, Balkan halkları olarak sizler kendi aranızda bir olursanız, beraber olursanız, kardeş olursanız o kadar güçlü, güvende, o kadar müreffeh olursunuz. Unutmayın, her zaman yanınızdayız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte inşallah dostluğumuzu koruyacağız.
Erdoğan izdihamı
Sırbistan’ın farklı şehirlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için Novi Pazar’a akın eden binlerce insan, şehrin sokaklarını doldurdu. 7 yıl sonra yeniden Novi Pazar’a gelen Erdoğan’ın ziyareti, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı şehirde adeta bayram havası yaşattı. Şehrin dört bir yanına “Türkiye”, “Novi Pazar’a hoş geldiniz” pankartları ve Türk bayrakları asılırken, insanlar Erdoğan’ı görebilmek için pencerelere ve yüksek binaların çatılarına çıktı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde şehirde karadan ve havadan geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok cadde de araç trafiğine kapatıldı.
Emine Hanım’dan hastane ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Belgrad’da Novi Pazar Hastanesini ziyaret etti. TİKA tarafından malzeme yardımı yapılan hastanenin Jinekoloji ve Doğum Bölümlerini gezen Emine Erdoğan, hastane yetkililerinden bilgi aldı. Hastalarla sohbet eden Emine Erdoğan, kadın hastalara hediye verdi. Yeni doğmuş bebekleri de seven Emine Erdoğan, hastane çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Belgrad Dragan Filipoviç-JUSA Çocuk Yurdu’nun açılış törenine de katılan Emine Hanım 1936’dan beri açık olan şekerleme dükkanını ziyaret etti. Bu arada, Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da “EmineErdogan” kullanıcı adıyla hesap açtı.
Novi Pazar’da 4 anlaşma
Türkiye ile Sırbistan arasında Novi Pazar’da, “İsa Bey Hamamı’nın Restorasyonu için İş Birliğine Yönelik Niyet Beyanı”, “Osmanlı Kaplıca Hamamı Restorasyonu Hakkında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı”, “Mladost Anaokulu’nun Yeniden İnşasına İlişkin İş Birliği Protokolü” ile “Yeni Pazar Merkez Köprüsü’nün ve Bağlantı Yollarının Yeniden İnşasına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.