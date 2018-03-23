Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci zihniyetin nasıl hortladığını gördük

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören ilçe kongresinde yaptığı konuşmada en ufak bir sendeleme döneminde neler yaşandığına dikkati çekerek, "7 Haziran'dan sonra darbeci zihniyetin nasıl hortladığını gördük" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yüzde 54 bize yetmez, daha çok çalışacağız. Daha çok kapıya gideceğiz.

Ülkemizin geleceğine kast edildiği o karanlık gecede sizler Türk demokrasi tarihine altın harflerle işlenen işlere imza attınız.

"Türk milletine diz çöktürecek dünyevi bir güç yok"

Türk milletine diz çöktürecek, özgürlüğüne pranga vuracak hiç bir dünyevi güç yoktur. O gece tüm dünya bunu öğrendi. Yedi düvele 'Çanakkale geçilmez' diyen o ruh, bu topraklarda hala canlıdır. Bu salondaki gibi Türk, Kürt, Alevi, Boşnak hiç bir ayrım yapmaksızın birbirimizi sevmeye devam ettiğimiz sürece bize kimse bir şey yapamaz."

(Başkomutan bizi Afrin'e götür) sloganları üzerine; Böyle bir şey olduğu zaman önce ben sonra siz hep birlikte gideceğiz.

Bu milleti tankla, topla, tüfekle sindirebildiler mi? Hayır. Bizi sindiremeyecekler.

Bugün sizlerle hem dertleşiyor hem de Güngören ilçemizin kongresini gerçekleştiriyoruz. Güngören için çalışan, emek harcayan herkese teşekkür ediyor, bugün bayrağı denk alacak arkadaşlarımıza da Allah'tan başarılar diliyorum.

Güngören'e yeni spor salonu sözü

İl kongrelerimiz de geliyor. Hiç bir kavga, küslük, sıkıntı olmadan bunları gerçekleştirdik. Allah'ın izniyle büyük kongremizi de gerçekleştireceğiz. Rize'den 'bismillah' dediğimiz bu süreçte ülkemizin dört bir yanında aynı coşku ve muhabbete şahitlik ettik."

'Güngören'e böyle bir salon yakışmıyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin 500 kişilik yeni bir spor salonunun da müjdesini verdi.

"AK Parti'nin geleceği Türkiye'nin geleceği iç içedir"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bize ve size çok büyük umutlar bağlıyorlar. Hangi sebeple olursa olsun bu umutları boşa çıkarmaya hakkımız yok.

Bize verilen tüm imkanların bizim için aynı zamanda bir iftihar meselesi olduğunu unutmadan çalışmalıyız. Şu gerçeği bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; AK Parti'nin geleceği ile Türkiye'nin geleceği iç içe geçmiştir.

7 Haziran seçimleri, en ufak bir sendelemenin ülkemize maliyetinin neler olabileceğini göstermiştir. Darbeci zihniyetin nasıl hortladığını, bir takım çevrelerin nasıl yeniden dizayn havasına girdiklerini çok iyi gördük.

O günlerde kararlı bir şekilde durmasaydık, ülkemizin çok ciddi sıkıntılarla nasıl yüz yüze bırakılacağını gördük.

Gençler, 2019'a kadar herkese davamızı anlatmaya var mıyız? Ne dedi Aşık Veysel, 'Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece'. Biz de gündüz gece gidiyoruz. Sizler Sultan Fatih'in torunlarısınız. Sizler, düşman vücudunu lime lime etmesine rağmen bayrağı elden bırakmayan Ulubatlı Hasan'ın torunlarısınız."

'Gençlere verdiğim bir söz var' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm salonla 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısının sözlerini okudu.