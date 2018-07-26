Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile ilişkilerimizi birileri kıskanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 19.55'de başladı.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin: İkili ilişkiler önemli, çeşitli krizlerin üstesinden gelmek için ilişkilerimiz gelişmeli.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. pic.twitter.com/SCNtxuZ7rH— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 26, 2018
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